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5月7日亮相：谷歌Pixel 3a带壳渲染图再曝光

2019-4-19 21:35:57来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家4月19日消息 谷歌已经在官方商城发布了一个预告，宣布将在5月7日发布新设备。不出意外的话，Pixel 3a系列手机就是即将到来的新设备。

今日外媒Android Headlines曝光了一张Pixel 3a、Pixel 3a XL手机的带壳渲染图。看上去，这两款设备长得极为相似，不过相对于彼此没有正确缩放，看起来大小一样。

image.png

渲染图中的两款手机都采用了相同的壁纸，日期显示为5月7日，且时间均设置为9:00，有猜测称这预示着这两款手机将预装安卓9 Pie系统。这是可以预见的，尽管谷歌预计在Google I/O上展示最新的Android Q系统，但Android Q正式版发布还要等到第三季度。

代号分别为“sargo”、“bonito”的两款新机最近已经添加到了Google Play开发者管理中心。数据显示，“sargo”屏幕分辨率为2220x1080（18.5:9比例），DPI为440；“bonito”屏幕分辨率为2160x1080（18:9比例），DPI为400。这两款设备都配备4GB RAM，运行Android 9 Pie。

据Reddit上曝光的信息，代号为“sargo”的手机64GB版售价649加元（约合人民币3265元），代号为“bonito”的手机64GB版售价（约合人民币4019元）。

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关键词：Pixel 3a

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