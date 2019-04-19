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轻描淡写，微软提前4年停止Windows 8系统应用更新支持

2019-4-19 22:52:13来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家4月19日消息 微软即将带来Windows 10的2019年五月更新，这是Windows 10的下一个重大版本更新。随着Windows 10的版本多次迭代，惊艳一时的Windows 8系统已经渐渐被人遗忘。

Netmarketshare的最新数据显示，Windows 8（不含Windows 8.1）的份额已经跌到了0.95%。与此同时，Thurrott发现，微软悄悄下了砍刀，提前4年中止对Windows 8的应用更新支持。

Thurrott的一则新报道发现，微软于2019年4月2日悄悄更新了博客文章，但并未解释改动了内容。通过对比缓存页可知，微软将Windows 8系统的应用更新推送由之前的2023年7月1日（和Windows 8.1一同）提前到了2019年7月1日（和Windows Phone 8.x一同）。

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▲旧版博文

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▲新版博文

Windows 8是微软公司于2012年推出的操作系统，但是由于其接口改变太大而广受批评，微软在一年后推出了Windows 8.1。从那以后，Windows 8开始逐渐被人遗忘。

微软Windows 8已经在2016年1月12日停止技术支持，用户需要升级到Windows 8.1系统；2018年1月9日，Windows 8.1系统主流支持服务停止，扩展服务将在2023年1月10日停止支持。

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关键词：Windows 8Win8

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