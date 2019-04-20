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iOS版微软OneDrive/Teams吃上Office新图标

2019-4-20 10:33:44来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家4月20日消息 微软去年11月底为Office 365带来了重大的图标设计升级，有些让人着急的是，微软的“全家桶”至今都还没全部“吃”上这批新图标。

最近，又有两款微软办公应用能够吃上新图标了，它们分别是OneDrive和Teams。

微软4月19日为Teams发布了v1.0.72版本正式版更新，为这款团队协作应用带来了新设计的Office 365图标，以及呼叫、Microsoft Whiteboard应用协作等方面的更新。

另据IT之家读者的反馈，iOS版OneDrive的测试版也更新了新设计的图标，目前还不是所有人都能尝到。不过小编觉得，这一版的图标和苹果iCloud Drive的图标有些撞脸。

image.png

▲测试版的新OneDrive图标


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▲苹果iCloud Drive图标

微软表示，新图标基于Office悠久的历史，采用了更加大胆、淡雅、友好的色调，用色彩来区分各个应用，并营造出个性化的效果。在新图标中，微软采用格式塔原则，进一步强调主要的产品变革。简单、和谐是关键的视觉元素。

应用下载地址（App Store）：OneDriveTeams

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关键词：Microsoft TeamsOneDriveOffice

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