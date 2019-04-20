微软Windows 10五月更新MSDN官方ISO镜像RTM版下载

IT之家4月20日消息 此前微软向MSDN订阅用户开放了微软Windows 10操作系统的五月更新最新RTM版，目前MSDN官方ISO系统镜像已经可以下载。尽管微软已经更新了Windows 10易升，但是RTM版系统镜像尚未面向Windows 10易升推送。

作为微软Windows 10系统的一次重要更新，Windows 10五月更新新增了浅色主题、Windows沙箱、改进的更新机制等内容。目前微软Windows 10五月更新首个RTM版的版本号为18362 ，RTM版虽然已经无限接近正式版，但是仍然存在可能有Bug出现，不排除未来微软还会推出新的RTM版本。安装前最好将重要文件进行备份。

IT之家注：目前微软仅更新了Windows 10五月更新消费者版本和商业版本的64位和32位版本，其中32位版本链接迅雷无法直接下载，请改用网盘离线下载或采用电驴下载，其他版本尚未公布。

玩转Windows10系统盘镜像四板斧：

• 下载ISO后，可以用软媒魔方（点击访问官网）中的软媒文件大师（点此下载）来获取SHA1、MD5、CRC等校验值，确保下载的是原版镜像，不给木马病毒留机会；

• 软媒魔方中的软媒U盘启动（点此下载）可以把ISO制作成启动U盘来进行安装，既省去了刻盘的麻烦，还可以随手分享给小伙伴；

• 软媒魔方中的软媒虚拟光驱（点此下载），可以把ISO镜像直接虚拟成一个光驱，方便您直接运行安装。

• 软媒魔方中的软媒硬盘装机（点此下载），可以轻松安装Win7、Win8、Win8.1、Win10等单多系统，一键完成，仅需30秒！

Windows 10五月更新简体中文多版本原版纯净官方镜像下载（请复制或点击使用迅雷/电驴等下载工具）：



Windows 10五月更新（64位）消费者版本（家庭版，家庭单语言版，教育版，专业版，专业教育版，专业工作站版）

文件名：

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SHA-1: CF1E64128585B6DDF7CC53D91758D7B0F836B863



大小：4.57GB

发布时间：2019-04-19

下载地址：

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Windows 10五月更新（64位）商业版（企业版，教育版，专业版，专业教育版，专业工作站版）

文件名：

cn_windows_10_business_editions_version_1903_x64_dvd_e001dd2c.iso

SHA-1: BC6176BEE6130446421ACA236E7944EE88C92FE8



大小：4.48GB

发布时间：2019-04-19

下载地址：

ed2k://|file|cn_windows_10_business_editions_version_1903_x64_dvd_e001dd2c.iso|4815527936|47D4C57E638DF8BF74C59261E2CE702D|/

Windows 10五月更新（32位）消费者版（企业版，教育版，专业版，专业教育版，专业工作站版）

文件名：

cn_windows_10_consumer_editions_version_1903_x86_dvd_44b77216.iso

SHA-1: 7910D3B3FF7B836CF13924BF4A91BF51404B93D3

大小：3.31GB



发布时间：2019-04-19

下载地址：

ed2k://|file|cn_windows_10_consumer_editions_version_1903_x86_dvd_44b77216.iso|3557466112|926D3E6D2503D0E8CB4C8599C8DEC58F|/

Windows 10五月更新（32位）商业版（企业版，教育版，专业版，专业教育版，专业工作站版）

文件名：

cn_windows_10_business_editions_version_1903_x86_dvd_645a847f.iso

SHA-1: F4AC6ECF4BD4189277DBCCA008E4D0ADE79ECEE8

大小：3.25GB

发布时间：2019-04-19

下载地址：

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