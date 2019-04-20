口嫌体正直？苹果公开称高通技术一文不值，内部却说最好

北京时间4月20日中午消息，据《华盛顿邮报》报道，最新公开的法庭文件显示，在过去2年的时间里，苹果公司一直声称高通公司的技术“毫无价值”；但在苹果内部，工程师们却将高通的技术称为“最佳”。

苹果和高通本周三联合宣布，已经就全球范围内的所有诉讼达成和解，苹果同意向高通支付专利授权费。两家公司达成为期六年的专利授权协议，从本月1日开始生效，包括延长两年的选择权。此外，双方还达成了多年期芯片采购协议。

两家公司的突然和解令业界颇感意外。在此之前，两家公司在“是否进行谈判”这一问题上都存有分歧。在过去的两年中，苹果曾公开表示，高通的技术“毫无价值”。

但据高通本周早些时候在法庭上出示的苹果的内部备忘录显示，苹果的硬件高管使用“最佳”（the best）来形容高通的工程技术。此外，苹果还在另一份备忘录中称，高通拥有“大量的专利”和“独一无二的专利份额”。

不管怎样，两家公司如今已达成和解。至于具体的和解金额，两家公司并未披露。据瑞银分析师蒂莫西·阿库里（Timothy Arcuri）预计，苹果可能向高通支付50亿美元至60亿美元。

除了向高通一次性支付相关的费用，苹果与高通还达成了为期6年的专利授权协议，并有两年的延长选项，这一协议从今年的4月1日开始生效。阿库里预计，苹果每一部iPhone需要向高通支付8美元至9美元的专利授权费。

但根据两家公司在2007年达成的协议，苹果每部iPhone需向高通支付7.50美元的费用。即便是每部7.50美元的费用，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）还是感到过高。

据美国CNBC网站本周三的报道，库克在2011年接替史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）出任CEO后，发现苹果支付给高通的费用超过了其他所有的iPhone授权费用的总和，这是令人震惊的。为此，他决定进行修改，最终才导致两家公司发动专利诉讼大战。