阻止了WannaCry扩散的研究员承认开发恶意软件，最高面临10年监禁

IT之家4月20日消息 据ZDNet报道，曾阻止了WannaCry勒索软件扩散的英国安全研究员马库斯·哈钦斯（Marcus Hutchins）今日发表声明，承认自己成为恶意软件研究员之前曾编写了恶意软件。

哈钦斯在声明中写道：

我对这些行为感到抱歉，我将为我所犯的错误承担全部责任。长大之后，我已经把几年前所误用的技能用在了建设性目的上。我将继续投入时间，保护人们不受恶意软件攻击。

法庭文件显示，哈钦斯承认犯有制造和分发恶意软件，以及协助和教唆其分发两项罪名，政府同意免去了其他的八项罪名。对于其中每一项罪名，哈钦斯可能面临最高五年监禁，以及最高25万美元罚款，外加长达一年的监督释放（注）。

（IT之家注：指罪犯刑期结束释放之后仍然需要受到一定的监督。）

哈钦斯开发了Kronos和UPAS-Kit两种针对银行的木马病毒，并参与了恶意软件“Vinny”、“VinnyK”和“Aurora123”的在线宣传和销售。这些事情发生在2012年7月到2015年9月之间，之后哈钦斯成为了一名才华横溢的安全研究员。

哈钦斯被捕一事颇具争议。哈钦斯称，自己在被拘留期间遭到了剥夺睡眠等手段的审讯，FBI特工还误导他审讯的真实意图。律师还辩称，哈钦斯的那些行为是在自己还是未成年人时犯下的，已经超出了标准的五年诉讼时效。

2017年8月在拉斯维加斯国际机场，哈钦斯在参加了Black Hat和DEFCON安全会议后打算返回英国时遭到美国当局逮捕。之后哈钦斯获得保释，他在等候审判期间一直住在洛杉矶。