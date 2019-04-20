第二轮补货：三星Galaxy Buds无线耳机，AKG调音+蓝牙5.0

IT之家4月20日消息 今年2月，三星推出了三星Galaxy Buds无线耳机，3月8日已在美国上市，售价为129.99美元。4月11日国行版999元上架后秒售罄。AKG调音+蓝牙5.0，今日京东再补货，有需求的小伙伴速速下手：

S10发布会上Galaxy Buds真无线耳机首次亮相，采用全新设计，体积相较Gear IconX缩小30%，单耳仅重5.6g，并交由AKG进行调音。通过蓝牙5.0连接，支持A2DP/HFP/AVRCP蓝牙协议。使用Type-C接口，支持无线充电，单耳机续航可达6小时，电池盒还能额外提供7小时的续航。外观时尚，颜色亮眼。

Galaxy Buds的另一项进步来自于麦克风。其新加入的环境声功能让使用者只要轻轻一点就能即时听到外界的声音，在一定时间后也会自动关闭环境声模式，并不需要额外的操作。而自适应双麦克风的配置也让其大幅提升了收音通话的品质，结合通话降噪系统让其在嘈杂环境中也可以清晰通话。

三星Galaxy Buds耳机电池仓呈椭球型，内置的电池续航时间达到6小时。耳机的收纳充电盒支持无线充电，可以使用S10手机反向无线充电为耳机盒充电。整个配对过程与苹果AirPods类似，只需要掀开耳机充电盒的盖子就能完成配对。

三星Galaxy Buds耳机由AKG的声学专家进行调试，它还内置三星智能语音助手Bixby，可与三星设备无缝对接。