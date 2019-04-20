刘作虎：一加7新品已量产，新品备货将超百万

IT之家4月20日消息 一加的新品一加7系列预计不久之后就会和我们见面。一加创始人刘作虎已经做出预告：“下周二（23日）告诉大家发布会日期。”

尽管刘作虎没有明说这场发布会的主角，但是相信这个问题已经没有多少悬念。刘作虎还透露称，新品已经量产：

其实新品已经在量产，只是没有一百万现货，不好意思开发布会。

不难看出，刘作虎的言下之意是，一加在开发布会的时候，新品备货将会超百万。

一加不久前在Twitter上放出了一加7的首支造势视频，承诺新机将更快更流畅。最近刘作虎还在微博上称“非常自信的的告诉大家，一加新品将引领行业进入“流畅”体验新纪元。

根据此前的爆料，一加7手机将采用骁龙855处理器，支持后置三摄以及曲面屏。另外还有一款高配版本一加7 Pro，此前一加手机每一世代仅此一个版本，而这个全新的Pro版本在一加手机的历史上尚属首次。

一加7 Pro手机搭载4800万像素+1600万像素+800万像素后置三摄像头，三颗摄像头具体的分工尚不清楚，屏幕方面则是采用了6.67英寸的Super Optic屏幕，并采用曲面屏设计。

据爆料，一加7 Pro具有90Hz的刷新率，并且将成为新一款具有超过60Hz刷新率的手机，其他手机是Razer Phone和华硕ROG Phone、夏普AQUOS R和夏普R2 Compact手机等。一加7 Pro电池容量达到4000mAh，并将使用OnePlus专有的快速充电技术，充电20分钟用上一整天。