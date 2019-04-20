谷歌新系统Fuchsia OS首个发布候选版本已经现身

IT之家4月20日消息 一系列零星的传闻显示，谷歌正在打造一个新的操作系统Fuchsia OS。据外媒9to5Google的最新报道，Fuchsia OS的第一个“发布候选版本（release candidate）”已经现身。

这一个RC版本已经出现在Google Source的Fuchsia版块上，名为“releases/20190206_00_RC01”。外媒推测，谷歌在2月6日已经构建了一个Fuchsia OS的发布版本，其中的RC01则指代Release Candidate 01，即“发布候选”。不过，这中间的“00”指的是什么，现在还难以搞清楚。

通常来说，候选版本所处的是软件发布前的最后一个测试阶段，即完全处在Alpha和Beta测试中的产物，但是目前没有任何迹象显示谷歌已经完成了测试。

另外，谷歌已经在几个月前放弃了Fuchsia上的Armadillo UI，外媒推测谷歌可能在另一个独立的、私密的Fuchsia存储库中藏着一个更友好的早期版本的UI（用户界面）。没有用户界面的Fuchsia将只适用于开发人员，这就使得它离真正的“候选版本”相去甚远。

还有一种可能是，这个Fuchsia的候选版本是仅供内部使用的。虽然公众还难以接触到，这个版本仍然是Fuchsia发展历程中的一个里程碑。