IGN公布史上销量最高十大游戏，俄罗斯方块登顶

IT之家4月20日消息 IGN今日公布了历史上十大最畅销的电子游戏，令人意外的是，《俄罗斯方块》凭借5亿份的销量霸气登顶，而暴雪的《暗黑破坏神3》以3000万销量垫底入围。
IGN这个榜单在统计时也会把买机器捆绑送的游戏销量计算在内。免费下载游戏不会考虑在内，因此像《堡垒之夜》和《英雄联盟》等游戏不会出现在榜单中。
IGN还提到B社2011年11月发售的《上古卷轴5：天际》在发售5年后（2016年）销量也达到了3000万套，但《暗黑3》早在2015年9月销量就超过了3000万，所以IGN还是将第十名给了《暗黑3》。
以下为完整榜单：
1、俄罗斯方块，销量5亿份，1984年6月6日发售，登陆大部分平台；
2、我的世界，销量1.54亿份，2009年5月17日发售，登陆PS4、PS3、Xbox One、Xbox 360、Switch、Wii U、Wii、3DS、PSV、PC；
3、侠盗猎车手5，销量1亿份，2013年9月17日发售，登陆PS4、Xbox One、Xbox 360、PS3、PC；
4、Wii Sports，销量8300万份，2006年11月19日发售，登陆Wii；
5、绝地求生，销量5000万份，2017年3月23日抢先体验，登陆PS4、Xbox One、PC，手游版免费故不统计；
6、精灵宝可梦（红/蓝/绿/黄），销量4500万份，1996年2月27日发售，登陆Game Boy、Virtual Console (3DS)；
7、超级马里奥兄弟，销量4000万份，1985年9月13日发售，登陆NES/Famicom, Game Boy Advance, Virtual Console (Wii, Wii U, 3DS)；
8、马里奥赛车Wii，销量3700万份，2008年4月10日发售，登陆Wii；
9、Wii Sports Resort，销量3300万份，2009年6月25日发售，登陆Wii；
10、暗黑破坏神3，销量3000万份，2012年5月15日发售，登陆PS4、Xbox One、Switch、Xbox 360、PS3、PC。