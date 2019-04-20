内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

IGN公布史上销量最高十大游戏，俄罗斯方块登顶

2019-4-20 17:24:03来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家4月20日消息 IGN今日公布了历史上十大最畅销的电子游戏，令人意外的是，《俄罗斯方块》凭借5亿份的销量霸气登顶，而暴雪的《暗黑破坏神3》以3000万销量垫底入围。

IGN这个榜单在统计时也会把买机器捆绑送的游戏销量计算在内。免费下载游戏不会考虑在内，因此像《堡垒之夜》和《英雄联盟》等游戏不会出现在榜单中。

IGN还提到B社2011年11月发售的《上古卷轴5：天际》在发售5年后（2016年）销量也达到了3000万套，但《暗黑3》早在2015年9月销量就超过了3000万，所以IGN还是将第十名给了《暗黑3》。

以下为完整榜单：

  • 1、俄罗斯方块，销量5亿份，1984年6月6日发售，登陆大部分平台；

  • 2、我的世界，销量1.54亿份，2009年5月17日发售，登陆PS4、PS3、Xbox One、Xbox 360、Switch、Wii U、Wii、3DS、PSV、PC；

  • 3、侠盗猎车手5，销量1亿份，2013年9月17日发售，登陆PS4、Xbox One、Xbox 360、PS3、PC；

  • 4、Wii Sports，销量8300万份，2006年11月19日发售，登陆Wii；

  • 5、绝地求生，销量5000万份，2017年3月23日抢先体验，登陆PS4、Xbox One、PC，手游版免费故不统计；

  • 6、精灵宝可梦（红/蓝/绿/黄），销量4500万份，1996年2月27日发售，登陆Game Boy、Virtual Console (3DS)；

  • 7、超级马里奥兄弟，销量4000万份，1985年9月13日发售，登陆NES/Famicom, Game Boy Advance, Virtual Console (Wii, Wii U, 3DS)；

  • 8、马里奥赛车Wii，销量3700万份，2008年4月10日发售，登陆Wii；

  • 9、Wii Sports Resort，销量3300万份，2009年6月25日发售，登陆Wii；

  • 10、暗黑破坏神3，销量3000万份，2012年5月15日发售，登陆PS4、Xbox One、Switch、Xbox 360、PS3、PC。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：俄罗斯方块IGN游戏暗黑破坏神

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有