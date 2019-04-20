IGN公布史上销量最高十大游戏，俄罗斯方块登顶

IT之家4月20日消息 IGN今日公布了历史上十大最畅销的电子游戏，令人意外的是，《俄罗斯方块》凭借5亿份的销量霸气登顶，而暴雪的《暗黑破坏神3》以3000万销量垫底入围。

IGN这个榜单在统计时也会把买机器捆绑送的游戏销量计算在内。免费下载游戏不会考虑在内，因此像《堡垒之夜》和《英雄联盟》等游戏不会出现在榜单中。

IGN还提到B社2011年11月发售的《上古卷轴5：天际》在发售5年后（2016年）销量也达到了3000万套，但《暗黑3》早在2015年9月销量就超过了3000万，所以IGN还是将第十名给了《暗黑3》。

以下为完整榜单：