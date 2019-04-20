AMD R3 3200G曝光：12nm工艺，主频最高3.9GHz

IT之家4月20日消息 近日，Chiphell论坛上曝光了AMD即将推出的Ryzen 3 3200G APU，爆料者称收到了八个Ryzen 3000系列APU样品，目前正在进行不同的测试。

据悉，Picasso是AMD Ryzen 3000系列台式机和移动APU的官方代号。到目前为止，AMD已于1月推出移动H系列处理器，最近又推出了移动端的Ryzen Pro系列，现在只剩下台式机APU芯片没有更新了。外媒预计AMD很有可能在Computex 2019上展示这几款。

AMD Ryzen 3 3200G是Ryzen 3 2200G的更新款，它可能保留了四核/四线程的配置，但由于Zen +架构和12nm优化，主频应该会更高。据悉，Ryzen 3 2200G采用Zen架构和14nm工艺，主频3.5GHz，最高可达3.7GHz。

另根据著名爆料者TUM_APISAK的消息，他发现了一款Ryzen 3 3200G基准测试数据，新品拥有3.6GHz基准时钟和3.9GHz升压时钟。核显方面，Ryzen 3 3200G与上一代相比应该没有太大的不同，还是配备 Radeon Vega 8 GPU，但是基本时钟频率高达1,250MHz。