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华擎推出一款mini ITX主板，搭载英特尔移动端U系列处理器

2019-4-20 20:31:07来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家4月20日消息 根据外媒的报道，华擎推出了基于英特尔Whiskey Lake-U SoC的新型Mini-ITX主板，这款IMB-1216主板专为平板电脑，销售系统，数字标牌等应用而设计，也可用于Mini-ITX外形的普通低功耗PC。

华擎IMB-1216主板属于极为罕见的产品类别，因为它集成了移动SoC，这些设备可以利用Intel的双核或四核Whiskey Lake处理器，具有UHD Graphics 620和15 W TDP以及Mini-ITX可提供的灵活性/可扩展性。该主板可支持高达32 GB的DDR4-2400内存，M.2-2280 SSD（PCIe 3.0 x4或SATA）以及最多两个SATA 2.5英寸存储设备。此外，它还带有一个基于CNVi的802.11 Wi-Fi +蓝牙模块的M.2-2230插槽，以及一个用于4G / LTE调制解调器的插槽。

IMB-1216主板支持嵌入式系统所需的全套内部接头，包括eDP，LVDS，VGA，串行端口，并行端口，GPIO，USB 2.0等。它还配备了两个GbE控制器（Intel I219LM，Realtek RTL8111G），五个USB 3.0端口（一个内部），外部显示输出（DisplayPort 1.2，HDMI 2.0，最多可同时支持三个显示器），两个3.5毫米音频插孔等。

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关键词：华擎主板

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