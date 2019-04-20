环球时报总编辑胡锡进谈刘强东被起诉性侵：企业家不要秀个人美德

IT之家4月20日消息 今天，环球时报总编辑胡锡进就刘强东案在微博上发表看法。

以下为微博原文：

明尼苏达女大学生民事起诉刘强东，披露了大量细节，再次沉重打击了后者的形象。加上不久前对劳资关系的讲话受到争议，刘的形象面临了更大压力。

刘的事情属于个例。任何人遭到性侵指控，对其人设都是灾难性的，但是刘的危机受到了此案之外其他因素的强化，这是需要吸取教训的。希望其他企业家有所洞察、警惕。

我觉得中国有些企业家的形象管理本身存有潜在危机，其中包括在舆论场的高调。企业家的人设一定要紧紧围绕其事业的核心内容进行打造，离开这个内容的任何延伸都要谨慎、再谨慎。

前段时间我听一位著名投资人说，今后所有企业家都要做“网红”，否则他的企业不可能兴旺。我不知道这种观点在企业家中是否很有影响，如果是的话，那么是危险的。

明星企业家都是巨富，他们绝大部分都经历了艰难的打拼，每个人都是一个激动人心的励志故事，从这个角度说，很多人视他们为榜样。但另一方面，巨大的财富鸿沟决定了他们的大量生活细节、与财富的关系都与平民百姓存在很大区别，构成了公众与他们天然的情感隔阂。他们既可能是公众的偶像，也可能成为舆论妒忌的目标。

民粹主义在任何社会都一定程度存在着。大企业家都为经济发展做出了贡献，同时他们也获得了令普通人感受复杂的巨额回报。当公众崇拜他们的励志成就时，他们一定要保持清醒，要自谦，而对他们来说自谦的最重要表现之一就是尽量少在舆论场的聚光灯下逗留。

要尽量少展示自己的个性、爱好，少透露自己的工作细节，尤其是少向公众展示生活细节，尽量别让人知道家人是谁，少展示家庭成员之间的关系和感情。特别要注意，不要秀个人的美德，不要对公众做道德指导。任何大企业家都不要试图给自己打造一个道德模范的人设。

某个大企业家可能在短时间里受到舆论追捧，但必须指出，舆论是易变的，今天得到的颂扬可能一转眼就变成反衬的负面材料。大企业家低调或许是最重要的美德，也是最可靠的自我保护策略。有钱了就想做一个全能的明星，这应不应该另说，但肯定是危险的。

大企业家成功一定包含了某些突出的个人原因，比如他们更敢承担风险，更顽强，在创业期间更能够感化、凝聚一批人跟着他一起拼搏。但人无完人，而且一个人有一个突出优点，很容易伴随一个突出缺点。企业家身上的励志精神的确值得全社会的人们、尤其是年轻人效仿，除此之外，也许我们应当把他们作为常人对待，不要把他们想得在道德上有多崇高，也不要因为某件事认为他们是比一般人要坏得多的恶人。他们所有人需要依法经商，依法做人，这是我们对他们要求的底线。

最后我想说，大企业家怎么低调都注定是名人。一方面财富给了他们巨大权利，而权利意味着更大责任，这种责任也包括在公众视野范围内的好的示范。另一方面，公众要了解中国社会从企业家那里最需要的是他们对经济发展的带动力，这是他们对中国社会真正的价值所在。这两种意识我希望能在中国千变万化的现实中和谐互动，而不是不时形成对立。