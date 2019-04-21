男子上传仅自己可见视频被警方拘留？实为发布淫秽信息被处罚

IT之家4月21日消息 据上海网络辟谣微信公众号消息，近日，网上热传一条消息称，云南一男子在微博上传了仅自己可见的私人视频，但因平台方面对博主信息的保护措施不严密，导致信息泄露后该男子被警方拘留了5天。

这引发了众多网友的讨论：上传仅自己可见的私人视频，难道也涉嫌传播非法视频？

报道称，记者核实发现，网帖中所说的事件实际发生在今年3月，上传视频的男子因公开发布和传播淫秽信息被云南楚雄警方处以行政拘留5日的处罚。网帖中所谓的“视频仅自己可见”“平台泄露博主身份信息”等，皆属不实信息。

3月13日，云南省楚雄警方“@楚雄网警巡查执法”曾对此事发布了完整的情况通报，网帖中所说的男子真实身份为楚雄市苍岭镇人杨某，他在3月3日1时33分、1时35和1时39分以“分享视频”为标题公开发布了四段含有淫秽内容的视频。经楚雄市公安局法制部门审核，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十八条规定，杨某的行为属于传播淫秽信息，因杨某悔过态度较好，且属于初次违反治安管理法规，楚雄市公安局依法对杨某处以拘留五日的行政处罚。

▲警方发布的通报

根据警方通报来看，杨某发布的视频属于淫秽信息，也确实是公开发布的。那么为什么会传出“男子上传的是仅自己可见的私人视频”说法呢？原来，媒体采访杨某时，他曾提到“在上传视频时以为只有自己可见，没想到实际上是公开发布”。但随后，一些博主及自媒体在发布文章时，就把这一事件断章取义为“男子上传仅自己可见的视频被拘”，造成网友误解。

▲相关媒体报道截图

记者了解到，发布相关不实言论的网友目前已被微博官方永久禁言。4月18日，新浪微博辟谣官方账号“@微博辟谣”发布公告称，账号“@晉國部隊”发布的“男子上传仅自己可见的私人视频，平台方面对博主信息的保护措施不严密，导致了信息泄露后被拘留”内容为不实消息，构成“发布不实信息”且情节恶劣。现根据《举报投诉操作细则》第21条之规定，对其永久禁言。

▲“@微博辟谣”截图