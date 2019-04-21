疑似骁龙735处理器细节曝光：7nm工艺，支持5G

IT之家4月21日消息 骁龙700系列是高通公司的中高端芯片组系列，该系列包括10nm骁龙710和骁龙712 SoC；以及8nm骁龙730和骁龙730G SoC。最新消息显示，高通公司正在开发一款新的7nm芯片组，将被称为骁龙735。

据网上曝光的信息显示，骁龙735将采用跟骁龙855相同的7nm工艺，这意味着功率效率将高于之前8nm的骁龙730系列。另外，骁龙735处理器是一个具有1 + 1 + 6 CPU集群的八核处理器，将有一个Kryo 400系列内核，主频为2.9GHz，配备另一个主频为2.4GHz的Kryo 400系列和6个主频为1.8GHz的Kryo 400系列。

这款SoC还将采用时钟频率为750MHz的Adreno 620 GPU，支持QHD（3360 X 1440）显示器，具有宽色域和HDR10 / HDR10 +，还将支持高达16GB的LPDDR4X RAM。

骁龙735将拥有Spectra 350 ISP，就像骁龙730一样，支持高达32MP 30fps的ZSL。还有一个新的NPU220用于人工智能任务，时钟频率为1GHz。

这款处理器还有一个集成的5G调制解调器，这意味着中端5G手机即将到来。其还将支持UFS 2.1，eMMC 5.1和USB 3.1 Gen 1 Type C。

目前还没有关于这款处理器何时发布的消息，但它可能会在今年推出并于2020年开始出现在设备中。