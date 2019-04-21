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央视财经：三星Galaxy Fold，这屏是折叠，还是折翼

2019-4-21 10:19:17来源：IT之家作者：沧海/实习责编：沧海/实习评论：

IT之家4月21日消息 据央视财经消息，三星Galaxy Fold屏幕故障频出一事登上央视财经频道，央视财经官方微信公众号发文称，三星新款手机这屏到底是折叠，还是折翼？

据了解，距离三星新款折叠屏手机盖乐世Fold在北美发布只剩一周的时间，提前拿到评测机的多家外媒却发现，手机显示屏故障频出。18日，三星公司宣布，将彻查故障原因并如期发布手机。

三星Galaxy Fold是三星发布的一款可折叠手机，该机采用了一块4.6英寸Super AMOLED“外屏”，分辨率1960×840，纵横比为21:9；一块7.3英寸Dynamic AMOLED“内屏”，分辨率2152×1536，纵横比4.2:3。

折叠形态下，正面是一颗1000万像素的自拍摄像头，光圈值f2.2，后置纵向排列三摄，包括一颗1600万像素的主摄像头，f2.2，一颗1200万像素广角镜头，一颗1200万像素长焦镜头。其中，主镜头和广角镜头支持全像素双核，OIS光学防抖，长焦镜头支持PDAF相位对焦，OIS光学防抖，2倍光学变焦。

展开形态下，正面配有两颗摄像头，分别是一颗1000万像素自拍镜头，f/2.2，一颗800万像素RGB景深镜头，光圈F1.9。

据央视财报报道，一些记者在社交媒体上抱怨，手机使用一两天就出现闪屏、断屏等问题；有些人表示，自己并未撕掉显示屏保护层，但屏幕折叠处使用不久就出现凸起；

三星官方对此的回应是，Fold手机主显示屏顶层的保护层，是显示器结构的一部分，旨在保护屏幕免受意外划伤。一些试用者移除了这层保护层，导致屏幕损坏。此外，在主显示屏上添加粘合胶也可能会造成损坏。三星将彻查这些问题样机，以最终找到出现故障的原因

不过这似乎并不影响三星Galaxy Fold的正常发布，三星将继续按原计划在4月26日发布该手机。

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关键词：央视财经三星Galaxy Fold

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