谷歌Pixel 3a/3a XL，不一样的中端机

到目前为止，谷歌Pixel 3a和Pixel 3a XL在科技界已经是公开的秘密，最新的消息是，谷歌已经在官方商城发布了一个预告，宣布将在5月7日发布新设备，不出意外的话新设备就是Pixel 3a和Pixel 3a XL，另外新机的渲染图也已经被外媒曝光，可以看到其上下边框仍然是非常宽的。

作为谷歌旗舰手机系列的“Lite”版，预计Pixel 3a和Pixel 3a XL的售价可能会降低至Pixel 3系列的一半左右。虽然一般来说，中端手机并不会让人感兴趣，但Pixel 3a和Pixel 3a XL可能会是个例外，也许会成为中端手机市场的搅局者。

“Lite”版的Pixel 3系列

让我们先了解一下Pixel 3a和Pixel 3a XL的大体概况，根据目前已知的消息，两款手机将搭载中端处理器骁龙670，采用LCD显示屏而不是旗舰系列上的OLED屏，塑料机身设计，保留3.5mm耳机孔，售价大约在300美元到500美元之间。

但不能忽略的是，Pixel 3a系列还将拥有一个重要卖点，那就是它们的相机。最近华为的P系列旗舰机在相机表现上抢了很多风头，但Pixel 3依然拥有智能手机中最出色的相机之一，Night Sight功能为其带来了神奇的夜间拍照表现，另外虽然只有单颗摄像头，但其人像模式也十分聪明好用，并不比拥有专门的ToF镜头的手机表现逊色。而根据此前的报道，Pixel 3a系列将拥有跟Pixel 3系列几乎完全相同的相机配置，也就是说前者拥有旗舰机型的拍照水平。

我们知道，Pixel 3系列存在一个很大的缺点：太贵！售价799美元起，虽然作为一款旗舰机这个价格也并没有很夸张，不过考虑到Pixel 3系列只有4GB内存，还搭载了现在已经算是过时的骁龙845处理器，并且其续航表现在一众2019年旗舰机型中也显得非常平庸。如果仅仅是为了其出色的相机，付出这个价格似乎有些不太值得。

另一方面，一些旗舰手机虽然配置非常高，价格很便宜，但其相机表现却比较一般。这样考虑的话，Pixel 3a和Pixel 3a XL可能通过将一流的智能手机摄影技术带到更实惠的中端价位来改变这一格局。

配置换拍照

售价降下来了，谷歌必须在一些地方削减成本，此次Pixel 3a和Pixel 3a XL就是在处理器、显示屏和外观设计上有所妥协。其中塑料机身和LCD显示屏似乎还可以让人接受，骁龙670处理器则是妥协最厉害的地方。虽然骁龙670也具备像多核AI引擎、快速充电等旗舰处理器拥有的功能，但其总体性能，尤其是在游戏性能方面，跟Pixel 3系列的骁龙845处理器还是有不小的差距。

但对于不少消费者而言，为了用上Pixel 3系列出色的相机，接受一个中端处理器的代价也是可以接受的，并且作为Pixel系列，Pixel 3a和Pixel 3a XL同样能够得到及时的系统更新，拥有纯净的原生安卓系统，这也算是非常重要的卖点。

填补市场空白

即便没有具体的数字，也知道谷歌Pixel 3系列的销量并不理想，只占据了市场非常小的一块份额。

与此同时，与英国或印度等市场相比，美国市场实际上没有非常出色的中端机型，因为华为和小米的手机并没有进入该市场。

因此，Pixel 3a系列或许会是谷歌手机销量低迷和美国市场机型多样性不足的完美解决方案。对于Android的狂热粉丝来说，性能的妥协可能不能忍受，但对于那些想要一流拍照功能并且对价格敏感的用户来说，Pixel 3a系列就是一个非常合适的选择了。