腾讯遇竞价对手：迪士尼有意收购《跑跑卡丁车》开发商韩国Nexon

IT之家4月21日消息 据外媒报道，日前迪士尼高层代表近日与韩国最大游戏开发商Nexon接触，迪士尼计划出价132亿美元收购Nexon。据了解，Nexon是《地下城与勇士》、《跑跑卡丁车》、《洛奇英雄传》等游戏的开发商。

Nexon的诸多游戏在内地由腾讯游戏、盛大游戏（现更名盛趣游戏）、世纪天成代理，Nexon目前最大的股东是该公司的董事长金正宙，他拥有公司98%的股份，近日他与一位迪士尼高层代表进行了接触，并讨论收购事宜。从今年1月初，金正宙就打算出售在公司的股权，并拟定了一份竞购名单，其中就包括腾讯。

韩国《中央日报》报道称，迪士尼在金正宙心中有特殊的地位，金正宙曾表示，“我最仰慕迪士尼的地方是他们不会强迫孩子们花钱...（消费者）愿意付钱给迪士尼，Nexon还有很长的要走，有些人恨死Nexon了。”

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迪士尼在今年三月份完成对福克斯部分资产的收购，收购完成后，迪士尼手中拥有大量的娱乐产业线，包括音乐、电影、体育、电视剧、电视台、观光度假园、游戏、金融、投资、电台、剧院、房地产众多产业。这里包括我们熟知的迪士尼乐园、漫威影业、漫威娱乐、ABC电视台、国家地理、FX视频网、Hulu视频网、英国天空电视台、20世纪福克斯、迪士尼剧场集团、ESPN……

收购Nexon对于迪士尼来讲是扩展亚洲市场的重要一步，如果迪士尼真的收购Nexon，这对于整个亚洲市场游戏产业会产生巨大的震动。