住酒店更便宜：华住推出共享预订平台“一宿”

4月20日，华住集团在上海举行了“奇妙一宿”活动，正式宣布推出酒店共享预订平台“一宿”。

简单来说，就是一个帮助个体酒店加盟华住旗下软品牌、提供解决方案的平台，同时可以用以预定酒店，使用户以更低的价格，享受华住旗下酒店的住宿品质。

该平台以实惠价格提供品质酒店产品，让用户享受华住旗下各品牌酒店全库存，并通过丰富的品牌活动拉近与消费者的距离，呈现更年轻化的使用体验。

“一宿”作为配合华住软品牌加盟体系而推出的低收费共享预订平台，为单体酒店、加盟商提供低成本直销解决方案。华住的软品牌加盟体系将为加盟商一站式打通华住采购、工程、IT技术等上下游供应链，降低酒店成本，实现系统化管理，帮助加盟商实现跨越式发展。

作为共享直销平台，“一宿”平台为软品牌门店提供的直销服务不以自身的近期盈利为目的，2019年不盈利，2020年平台利润仅占营业额1%。

“一宿”将与华住内部实现共享流量资源，平台间将全面打通会员体系，“华住会”会员可一键登录“一宿”平台，实现会员权益的同步。

目前安卓端App已上线，小编实测可用华住账号密码正常登陆，用户数据与华住App一致，但收藏、发票等数据暂未同步，功能属于不可用状态。

“一宿”软品牌已签约超过100家酒店，预计在未来一年中签约1000家酒店。

一宿App仍可预定华住旗下18个酒店品牌，但酒店功能暂时不可用，小编咨询华住客服被告知，一宿App将于近期开放全部功能。