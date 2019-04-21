三星Galaxy Fold遭遇滑铁卢，或伤害消费者兴趣

网易科技讯4月21日消息，关于可折叠手机最重要的一个问题就是：它们能够经受得住折叠吗？

目前的答案似乎是不行，三星新推出的那款折叠手机就是很好的例子。根据早先的评述称，这款折叠手机只工作了两天就挂了。这对于智能手机行业来说并非什么好征兆，因为智能手机行业一直期待这项技术能够带来新的市场增长点。

三星原计划4月26日在美国推出售价1980美元的可折叠手机，它的售价比最昂贵的iPhone还要贵出近三分之一的价格。这款折叠手机的卖点就是展开后能够带来7.3英寸的显示屏，只比苹果的iPad Mini稍小一点。

但是在这款手机完全停摆之前，屏幕上很快就出现了问题。揭下了一层类似于临时保护膜的塑料薄膜就能发现屏幕上的这个问题，而且其他人也发现了类似的问题。三星随后对述评者称，这层薄膜是永久性的。但不管怎样，这都像是一个重大的设计缺陷。

彭博社记者Mark Gurman4月17日在微博上称：“我所述评的折叠手机屏幕完全破裂，而且短短的两天时间就无法再用。很难说这种问题是否广泛存在。”三星的Galaxy Note 7曾经有过相似的遭遇，2016年三星就因为电池自燃问题召回了数百万部Note 7手机。但是那一事件并未给三星的业务带来持续性的影响。

但如果这款折叠手机的问题被证明是普遍存在的，它的影响可能会更加严重。该公司预计今年只销售100万部可折叠手机，与2018年2.92亿部智能手机的销量相比，这个数字只是一个零头，因此对三星而言经济损失可能不大。但更大的风险在于，这款失败的产品可能会损害消费者对所有可折叠手机的兴趣。

三星及其许多竞争对手一直在把赌注押在新产品的外形设计上，希望至少能借此推动产品销量。自2016年智能手机达到销售顶峰以来，其销量一直在放缓。消费者对已有的手机越来越满意，因此更换手机的频率也越来越低。这也是华为、小米、联想和摩托罗拉等诸多公司开发可折叠屏幕手机的原因。

三星无疑是这些企业中最高效的。这不仅是因为它是全球最大的智能手机销售商，还因为它把自己的技术卖给了其他人，尤其是苹果。有人推测，三星从为iPhone X供应有机发光二极管显示屏所获得的利润，超过了Galaxy S8的销售利润。如果三星的折叠屏技术成功，那么苹果很可能在未来的iPhone中也使用它

如果这款折叠屏手机步入谷歌眼镜的后尘，那它将成为三星的噩梦。2013年推出的谷歌眼镜就成为了可怜的失败者，不仅技术不成熟而且严重打击了人们对增强现实眼镜的欲望。与之不同的是，可折叠手机用途更加明显，但是三星必须小心不要把这个市场扼杀在摇篮中。