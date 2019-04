IT之家4月21日消息 康奈尔大学鸟类研究室的一项研究发现,美国的摩天大楼每年共致6亿只鸟死亡。

▲网络配图(图自PxHere)

摩天大楼的墙壁多由玻璃建成。据CNN报道,鸟类被摩天大楼中的人造光所吸引,可能会迷失方向,撞到墙壁上,经常因此受伤甚至死亡。这个问题在春季和秋季的迁徙季节尤为明显,这个季节里有数十亿只鸟在加拿大和拉丁美洲中间穿越,并经过美国的中部地区。

该实验室还发布了一份对鸟类来说的“最危险城市名单”,芝加哥“荣登榜首”,其后是休斯顿和达拉斯。

这项研究已于本月初发表在《生态学与环境前沿(Frontiers in Ecology and the Environment)》期刊上,文章主笔Kyle Horton表示: