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《复仇者联盟4》预售票房破5亿元，首日观影人数近300万

2019-4-22 7:05:13来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家4月22日消息 根据猫眼电影的统计，本月21日晚10:31，《复仇者联盟4：终局之战》内地预售票房突破五亿元。

数据显示，该片零点场票房1.16亿元，占预售票房的23.3%，零点场观影人次达到了182万，平均票价为63.5元。首映日票房1.59亿元，占预售票房31.8%，鉴于上映时间是工作日，复联4在上映首日能拿到如此高的预售票房已经很不错了。首日观影人次达到281万人，平均票价为56.5元。

此前，漫威的系列电影内地上映时间往往会晚一些，特别是《复仇者联盟3》，这部影片内地上映时间比国外整整晚了半个月。当时中国的影迷难逃被剧透的命运。当然，这其中很大一部分原因是因为迪士尼总部方面的问题。

为了保证整个剧情不被剧透，迪士尼在漫威电影的保密工作上煞费苦心，其中分拆剧本，也是漫威的一个重要手段。据了解《复联3》影片大部分演员都拿不到完整的剧本，只能在导演的指导下才能完成拍摄，而此次《复联4》除了导演知道完整的剧情是什么样，看过完整剧本的只有钢铁侠扮演者小罗伯特·唐尼。

当然，《复联3》内地上映时间晚很大一部分原因是迪士尼为了保密而在最后一刻才将片源送到中国，这就导致了译制过程和配音过程整整慢了两个周。

迪士尼这次在《复联4》的上映问题上应该做了很多妥协，东八区部分国家和地区也成为全球最早上映《复联4》的区域，如果算上时差因素，国内上映《复联4》的时间比北美整整提前三天。该片将在本周三（4月24日）正式在中国上映。

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关键词：复仇者联盟4漫威复联

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