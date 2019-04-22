屏下指纹识别手机成主流，刚性OLED与LTPS LCD价格拉近

IT之家4月22日消息 据台媒报道，在三星、华为、小米、oppo及vivo等各大手机品牌，相继将屏下指纹识别功能从高端旗舰延伸至其中端产品后，带动了指纹识别市场规模的提升，具有屏下指纹识别优势的OLED面板与LTPS LCD面板的价格也进一步拉近。

尽管在iPhone采用Face ID技术后，智能手机指纹识别市场仅剩下Android阵营独挑大梁，但指纹识别并未因此而衰落。事实上，Face ID的推出，曾一度让外界担心指纹识别未来的发展。但随着Synaptics、汇顶科技在2018年相继推出光学指纹识别方案。这一方案除了可以兼容手机的全面屏设计外，在成本上也较有优势，因而吸引了不少手机品牌加入光学指纹识别的行列。

此外，三星也在2019年初发布了全球首款搭载超声波屏下指纹识别技术的旗舰手机Galaxy S10系列，并由高通提供核心算法，GIS提供模组。与此同时，高通也宣布下半年将推出第二代超声波屏下指纹识别技术，指纹识别面积将成倍增加，这也使得指纹识别未来的发展备受市场关注。

屏下指纹识别是将触控模组藏在显示面板下方，通过相关算法，让用户可以在显示面板上的某一区域进行指纹识别，这一技术让智能手机实现了真正的全面屏。由于LCD面板目前尚无法支持屏下指纹识别，因此OLED面板在搭载屏下指纹识别上的技术优势十分明显，随着屏下指纹识别模组价格下降，指纹识别技术也成为各大手机品牌的差异化卖点。

目前刚性OLED面板搭配屏下指纹识别，已成为不少手机品牌的选择。作为拥有最多刚性OLED产能的面板厂商，三星显示器策略性缩小刚性OLED与LTPS LCD面板的价格差，也提高了国内手机品牌采用刚性OLED面板的数量。

目前，刚性OLED面板与LTPS LCD面板的价格差已降至5美元内，再加上屏下指纹识别技术的影响，预计刚性OLED对LTPS LCD技术的挤压将更加明显。据AVC Revo估计，2019年LTPS LCD面板将因此失去约3000万片左右的手机面板市场。

在刚性OLED与LTPS LCD面板对垒的情况下，LTPS LCD压力陡然增加。目前LCD搭载屏下指纹识别已成为LTPS阵营对抗刚性OLED面板的首要方案。各大面板厂商也相继开发出搭载屏下指纹识别的样品。

另外，LTPS LCD面板阵营也在开发搭载屏下指纹识别的方案，预计仍需要一段时间才能够推出。