支付宝蚂蚁森林用户数已达5亿，累计种下1亿棵真树

IT之家4月22日消息 今天是世界地球日，支付宝官方宣布，目前蚂蚁森林用户数已达5亿，共在地球上种下了1亿棵真树，种树总面积近140万亩。

2016年8月，支付宝在公益板块上线“支付宝蚂蚁森林”。用户步行替代开车、在线缴纳水电煤、网络购票等行为节省的碳排放量，将被计算为虚拟的“绿色能量”，用来在手机里养大一棵棵虚拟树。虚拟树长成后，支付宝蚂蚁森林和公益合作伙伴就会在地球上种下一棵真树，或守护相应面积的保护地。

到今年8月，这个“让环保流行起来”的公益项目将满3年。