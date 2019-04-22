MVP和奔驰汽车颁给亚军？DOTA2 ESL主办方惹争议

IT之家4月22日消息 DOTA2 ESL One孟买站本月21日晚在结束，最终中国战队KG 3:0横扫东南亚战队Mineski获得冠军。不过，中国战队夺冠后，却出现了尴尬的一幕。MVP和奔驰汽车都颁给了亚军Mineski的成员Febby（韩国选手），引起了国内玩家的强烈不满。

据了解，DOTA2 ESL One比赛通常是与奔驰合作，冠军除了会获得奖金外，通常还会获得一辆奔驰汽车，这五个人中谁获得奔驰汽车，将由观众投票决出。前几届比赛，奔驰汽车都是投票给了冠军选手，包括两届冠军VP和秘密战队。而这次当中国战队夺冠后，却投给了亚军，这也是首次发生这种不公正事情。

这也反映出了ESL主办方的失误，尽管MVP由观众投票产生，但必须有个前提，就是MVP必须从冠军这五个人中决出，而决不能是亚军。这次ESL却一反常态，Mineski的成员Febby在领奖时也显得非常不好意思，但还是接受了MVP的称号和奔驰汽车奖励。

平心而论，如果Febby在昨晚的总决赛中表现非常亮，那么他拿下这些荣誉算是令人心服口服。但是昨晚的比赛中，Mineski全队表现平平，反倒是KG战队整个比赛过程出装和打法都非常出色。

ESL这一做法不仅引发了国内玩家的强烈不满，同时国外Reddit论坛上也有不少玩家在吐槽ESL的行为，有网友表示，ESL这样的做法非常愚蠢，也有网友直接“F”开头词问候ESL。不管是失误还是故意为之，ESL确实让很多玩家失望。