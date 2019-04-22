没有5G芯片的英特尔，路在何方？

IT之家4月22日消息 如今，随着全球即将迈入5G新时代，新技术将有望引领下一波科技大转型。而在全球芯片行业首屈一指的英特尔，此前却宣布退出了5G芯片市场。没有5G芯片的英特尔，未来的路究竟在何方？

英特尔的上一次转型是在2016年。彼时英特尔裁员1.2万人，并进行了组织的全面重整。时任CEO的Brian Krzanich深知已迈入大数据时代，他重新确立了英特尔未来的五大发展方向，包括云运算、物联网、可编程记忆体解决方案、5G网络以及持续推进摩尔定律等五大核心重点。

随着人工智能技术与应用的全面发展，英特尔积极投入到AI研发之中。并先后收购了FPGA芯片大厂Altera、人工智能公司Nervana Systems和全球ADAS方案供货商Mobileye。此外，英特尔的诸多投资，最大共同点就是均与“数据”相关。

随着全球即将迈入5G新时代，下一波科技大转型一触即发。由于5G的带宽速度快速飙升，加上低延迟的特性，使得众多在过去无法实现的应用，如高解析度的影音传输等，都将在5G时代中实现。因此，未来能在5G战场抢下一席之地的厂商，将有望迎来巨大的收益。

近年，英特尔也一直奋起直追，力图打破高通在4G时代一家独大的地位。趁着高通与苹果纠缠于诉讼的时候，英特尔的芯片终于成功进入了苹果的供应链，并全面揭露了从云端基础建设到终端领域的5G芯片平台战略，包括采用10nm制程代号为Snow Ridge的5G SoC，还有5G Modem XMM 8160，都预计在2019年第4季度正式量产。

日前，在苹果与高通世纪和解的同时，英特尔毫无预警地宣布退出5G手机芯片市场，先前的心血付之一炬。不过市场对于英特尔退场均表赞同，它们认为英特尔在手机芯片领域的表现并不突出，其生态链、专利、技术以及与客户关系等方面均远不及高通，也无法超越华为和联发科等。截至目前，英特尔也没有明显的获利。在高通与苹果重修旧好之际，英特尔顺势退出是十分理智的决定。

但缺少5G芯片、早早退出手机平台市场的英特尔，能否在5G时代抢占一席之地，目前来看难度仍然不低。英特尔如何将PC、物联网等应用5G技术是十分关键的。此外，英特尔还表示将会持续打造5G网络基础建设的零部件。

由于PC市场已见饱和，IoT、AI、5G和大数据所引爆的庞大商机有望翻转全球产业链。而没有5G芯片的帮助，英特尔如何进入全新的市场，依然备受关注。