谷歌Chrome正测试工具栏扩展菜单：能少点一下

谷歌Chrome是浏览器市场当之无愧的王者，市场份额超过六成。得到用户和市场的认可，与自身众多优秀特性是分不开的，比如快速、稳定、简洁、云同步等。但Chrome也有一些让人常年吐槽的点，比如内存占用严重、下载和扩展管理菜单不够方便等，现在谷歌已经开始着手改善一些问题了。

海盗船调侃Chrome占内存▲

众所周知当前版本的谷歌Chrome浏览器的下载和扩展程序管理分别被放在二、三级菜单，对常用这两项功能的用户来说十分不友好，每天可能要多点几十下。虽然已经有众多扩展程序可以实现在工具栏管理下载/扩展，但第三方在安全性、稳定性和UI统一性上肯定不如谷歌自己出手。

扩展程序管理被放在三级菜单▲

谷歌正在测试可从工具栏访问的新扩展菜单，点击图标可显示包含所有扩展程序的下拉列表，以及快捷访问扩展程序管理页面。

虽然只比原来少点了一下，但也算把“扩展程序管理”从“更多工具”里移出，放在扩展程序专属的菜单中。

另外，菜单中每个扩展程序条目最右侧多出三点（选项菜单），代替右击扩展程序图标功能，更加直观。

目前该功能已上线Chrome Canary版本，在chrome://flags页面，开启名为“Extensions Toolbar Menu”的标签，即可启用。谷歌还未表示何时将此功能加入正式版。