A站被列入经营异常名录：因通过登记经营场所无法联系

IT之家4月22日消息 天眼查数据显示，4月19日，弹幕视频网站“A站”运营主体公司——北京弹幕网络科技有限公司因通过登记的住所或者经营场所无法联系被列入经营异常名录。

数据显示，该公司的法定代表人为快手执行董事银鑫，北京快手科技有限公司间接持股。

去年6月份，快手确认完成对Acfun的整体收购，未来，A站将保持独立品牌、维持独立运营、保持原有团队、独立发展。而快手也会在资金、资源、技术等给予A站大力支持。