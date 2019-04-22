售价3598元起？魅族16s传闻爆料汇总

IT之家4月22日消息 明天（4月23日）魅族16s手机将要正式发布，有关这款手机它的外观、配置、价格都已经不是什么秘密，下面我们来看看这款手机的具体的一些爆料。

根据此前曝光的信息，魅族16s手机采用了一块分辨率是2232x1080的6.2英寸屏幕。外观与此前魅族发布的魅族16th基本一致。黄章此前还晒出魅族16s的背面图片，并表示独爱白色。官方倒计时海报称魅族16s采用对称窄下巴。

在处理器上，魅族16s将采用骁龙855，支持屏幕指纹识别。这一点魅族工程师曾多次给出了魅族16s的跑分数据。

工程师爆料显示魅族16s跑分达到37W，但关键还在于性能的优化。此次系统并没有搭载Flyme 8，但是会提前体验到核心功能，工程机视频显示非常流畅。根据此前公布的测试视频，魅族16s智能冻结3.0技术加持下，打开两轮应用耗时100s。

根据此前魅族官方公布的HiFi音频USB-C转3.5mm耳机线，魅族16s很有可能取消了3.5mm耳机孔，专门提供了带有HiFi芯片的转接线。

在拍照方面，魅族16s手机采用了4800万像素带有OIS的双摄模组，主摄采用IMX586，从工程师优化的微博日跟帖来看，魅族16s 在暗光表现非常强悍，完全发挥出4800万像素直出的拍照水准。

▲华为Mate20 Pro，魅族16s，小米9夜间拍摄对比

价格方面，早前也有视频爆出魅族16s的价格在3398元以上，目前俄罗斯的售价海报也曝光，33990卢布也约等于3560人民币，看来这次价格真的不便宜。部分销售商近期也将魅族16s的价格公布出来，魅族16s 6+128GB版本售价为3598元。所以魅族16s手机售价超过3000元是没得跑了。

除了魅族16s手机外，在魅族16s的发布会上，魅族很有可能还会公布几个新的配件产品，之前也传闻有一款防水的新品出现，网友猜测是双肩包。

此外还有类似J.wong Design的配件新品，当然，现在来看，这个新品只有一个小盒子，里边具体是什么还要等到发布会才能揭晓。

魅族16s手机发布会将在23日晚19:30在珠海举行，届时IT之家将会带来相关直播报道。