新品价尝鲜倒数第二天，天猫精灵CC首销赠177元智能配件组合

IT之家4月22日消息 本月18日，天猫精灵2019春季新品发布会在北京召开，阿里巴巴人工智能实验室发布了天猫精灵方糖R、天猫精灵高德版智能车盒、天猫精灵Queen智能语音美妆镜、天猫精灵CC等多款新品，目前部分产品已经开始销售。

天猫精灵CC是阿里巴巴人工智能实验室推出的首款带屏智能语音音箱，天猫精灵CC搭载AliGenie系统，这套系统能智能分析用户的使用习惯和偏好，通过阿里巴巴精选的10余家版权公司合作，进行歌曲的智能推荐。根据心情、天气、位置、时间等不同场景进行人性化的歌曲推荐。

其中，天猫精灵CC最大的一个看点就是其内置融合通讯技术，这一技术是阿里通讯和中国移动共同合作的一项功能，每个天猫精灵都可以申请一张虚拟SIM卡，这张虚拟SIM卡可以拨打手机、固话、400电话、报警电话，也可以拨给天猫精灵CC、天猫精灵X1、天猫精灵方糖、天猫精灵手机App。

天猫精灵CC上市销售价格为699元，在4月19日至4月23日购买还有价值177元的智能灯泡和智能插座赠送。

阿里巴巴人工智能实验室本月18日还推出了天猫精灵高德版智能车盒，这款智能车盒产品可以将车辆瞬间成为移动IoT智能设备。天猫精灵高德版智能车盒采用8核CPU，最高主频为2.0GHz，内置2GB运行内存，支持5模13频4G网络。

针对于行车环境，天猫精灵高德版智能车盒支持49个唤醒词，如开始导航，退出导航，查看全程等口令。在天猫精灵与天猫精灵高德版智能车盒可以通过网络与家中设备互联，如提前通过天猫精灵高德版智能车盒打开家中空调、导航回家等等。

天猫精灵高德版智能车盒目前支持大众汽车，未来还将适配其他品牌车型。天猫精灵高德版智能车盒今天开启预订，与盯盯拍mini 3 Pro行车记录仪的组合版本售价为1999元，用户尝鲜价格为1499元。另外，天猫精灵高德版智能车盒首年流量免费，后续每年不限流量不限速，每年成本不超过50元。