日本Fami通投票平成年代最佳游戏：塞尔达排名第二

IT之家4月22日消息 “令和”年号即将在5月启用。而Fami通杂志在近日发布了“平成年代最佳游戏”调查问卷，根据这份问卷的结果，《塞尔达传说：旷野之息》排名第二，其他的两款游戏都是由SQUARE ENIX发行的。

第一名是《超时空之轮》，这是由SQUARE ENIX在1995年于任天堂第二代家用游戏机SFC上所发售的角色扮演游戏，由当时的业界知名大佬《最终幻想》系列制作人坂口博信、《勇者斗恶龙》制作人堀井雄二、《龙珠》漫画作者鸟山明以及《异度之刃》音乐作曲家光田康典等人联合制作，阵容豪华。讲述的是一群少年穿越时空拯救世界，游戏的多重时空线有许多结局可以选择，是一款十分经典耐玩的RPG游戏。2008年本作重制版登录NDS，还受到了广泛好评。

第二名是Switch首发的护航大作《塞尔达传说：旷野之息》，该游戏故事发生在海拉鲁王国灭亡的100年后，曾经一场大灾难袭击了海拉鲁王国使之灭亡，主角林克在地下遗迹苏醒，追寻着不可思议的声音，开始了新的冒险之旅。

该作于2017年12月8日获得TGA年度游戏、最佳游戏设计和最佳动作冒险游戏 ；2017年12月23日获GameSpot年度最佳游戏；2018年1月5日获EDGE年度最佳游戏；2018年3月24日获得GDC最佳游戏音效奖、最佳游戏设计奖和年度游戏奖；2018年3月18日获得SXSW最佳游戏性奖、最佳游戏设计奖和年度最佳游戏。

第三则是》是由SQUARE ENIX与白金工作室双方联合开发的《尼尔：机械纪元》，为《尼尔：人工生命》与《尼尔：型态》续作。

《尼尔：机械纪元》发生在和前作相同的世界，其故事背景设定在遥远的未来，讲述在被摧毁的地球上由人类的敌人外星人派来的机械生命体与人类方派出的人造人“尤尔哈”部队进行战斗的故事。

大家心目中的平成年代最佳游戏是什么呢？