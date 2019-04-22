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庆祝地球日：苹果发布《环境责任报告》，还为logo换上了绿叶

2019-4-22 18:17:47来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家4月22日消息 今日（4月22日）是地球日，许多科技公司都围绕这一主题开展了纪念活动,，苹果也在其官网上上线了专门的页面。

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苹果介绍称，新款MacBook Air和Mac mini的机身采用100%再生铝金属打造。相比之下，普通再生铝金属在每次回收利用时会累积杂质，苹果的全新合金，可以反复回收利用，而无损于它原本的优异特质。

苹果还介绍称，iPhone主板焊料采用100%再生锡，其性能表现与新开采出来的锡完全一样；在iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR 中，有40种以上的组件含有再生塑料；而Apple包装中的木纤维100%来自于循环再生的木纤维或是负责任管理的森林。

苹果还表示，尽管苹果产品的性能一直在提升，但自2008年以来它们的平均能耗却已有70%的降幅。

此外，苹果还发布了一份2019年度的《环境责任报告》，介绍了公司在2018财年在环境责任上取得的进展。苹果还宣布，把Apple Store零售店的logo叶子颜色换成绿色。

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你若有兴趣，可以阅读苹果的《Environmental Responsibility Report》年度报告（全英文）。

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