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滴滴“有问必答”：每单抽成20%左右，为什么还会亏损？

2019-4-22 18:21:26来源：IT之家作者：南桥责编：南桥评论：

IT之家4月22日消息 滴滴于今日上线“有问必答”平台，该问答平台将针对公众普遍关注的问题进行公开答复。

第一期的焦点是备受关注的平台网约车抽成比例，问题很直接：

  • 滴滴的抽成到底是多少?

  • 有人说高达25%，是真的吗?

  • 每单的“抽成”都一样吗?

  • 为什么抽成很多却依然亏损?

  • 这些钱都去哪了?

滴滴网约车执行总裁陈熙表示，2018年第4季度，滴滴国内收取的平均平台服务费率约为乘客实际支付车费的19%。其中乘客支付的远程调度费、动态调价、感谢红包等几类费用是全额给到司机的，平台不收费。

另外，并非每单抽成比例都是19%，高于25%的订单和低于15%的订单各占20%，但费率高的订单比较容易传播，所以会有人认为平台每单（或平均）费率是25%。

至于为何会连续亏损，陈熙解释道，2018年第4季度，滴滴网约车业务运营支出和花销约占总流水(乘客实际支付车费总额)的21%，分布如下：

比例_720.jpg

  • 返给司机的奖励约占7%，用于在高峰期激励司机多劳多得、优劳优得；

  • 业务运营相应经营成本约占10%，包括技术研发、安全保障、客服、人力、线下运营等成本。

  • 纳税、在线支付手续费等刚性成本约占4%，其中大多数是纳税。

各类成本费用的总和(21%)超过实际收取的服务费(19%)，其间的差额(2%)由滴滴网约车业务来承担，这部分就属于亏损，滴滴需要从之前融资获得的资金中拿出一部分来弥补。目前现实中，亏损仍是整个网约车行业的普遍现象

陈熙还提到，从去年底开始，公司着手提高经营效率，对面向未来的各个业务进行更严格的聚焦和更科学的成本管控。今年年初，滴滴也进行了比较大规模的组织升级，优化2000个工作岗位，并大力缩减运营支出，力争稳步实现商业上可持续的发展。

网约车作为一个年轻的行业，还需要持续提高管理能力和运营效率，去探索乘客、司机、平台互利共赢的更高效的业务模式。这方面滴滴正在积极地进行尝试，进一步优化费率，也会向广大用户、司机师傅以及公众继续征求意见和建议。

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关键词：滴滴有问必答网约车

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