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Redmi卢伟冰：会向华为学习，世界需要华为也需要小米

2019-4-22 21:17:33来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家4月22日消息 华为今日发布了2019年一季度经营业绩。消费者业务方面，华为一季度智能手机发货量超过5900万台

作为国内人气与知名度较高手机厂商之中的两家，华为和小米经常被拿来相互比较。今日在小米集团副总裁、红米Redmi 品牌总经理卢伟冰的一条微博下方，就有网友毫不客气地问道：

华为一季度手机销量5900万，面对如此强劲的对手，小米是否有信心、有手段追赶?想想为何小米一再遭遇困境，为何华为能崛起。不得不承认，营销之外，更重要的在于研发持续的重投入，以极致的产品力提升品牌形象。小米起于性价比，但不能只有性价比。Redmi855也需要足够的产品力，不能只有性价比。

对于这个犀利的质疑，卢伟冰回应称华为有着32年的历史沉淀和积累，而小米只有9岁，是一家年轻的公司，会持续向华为全方位的学习。他说，相信“世界需要华为，也需要小米”

卢伟冰完整回应如下：

华为是一家非常优秀的企业，有着32年的历史沉淀和积累。小米是一家年轻的公司，只有9岁，我们还非常薄弱，但我们会持续向华为全方位的学习。我们相信，世界需要华为，也需要小米。大家以不同的价值观和商业模式来服务全球用户，世界是多元的，用户需求是多样的，最终用户受益！

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关键词：Redmi卢伟冰

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