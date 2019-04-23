三星官方正式回应：Galaxy Fold将推迟上市做进一步改进

IT之家4月23日消息 Galaxy Fold作为三星首款折叠屏手机在尚未发售前就遇到了麻烦，三星送测的不少媒体的Galaxy Fold均出现了不同程度的损坏。三星在北京时间今天凌晨发表声明，将推迟Galaxy Fold上市做进一步改进。

受到三星Galaxy Fold手机屏幕损坏的影响，三星原计划本月23、24日分别在香港和上海举行的发布会都被推迟。三星表示，初步的调查结果显示，Galaxy Fold屏幕破裂可能与顶部和底部暴露的铰链区域影响有关。还有一个问题是，在设备内部发现的“物质”影响了显示性能。Galaxy Fold“需要进一步改进”才能向消费者发布。

上周Galaxy Fold在接受外国媒体的测评时遭到了集体吐槽，不仅出现屏幕隆起、闪屏、黑屏等问题，甚至使用两天就“阵亡”。三星表示将彻查每部故障样机原因，并提醒消费者不要揭掉内屏上的保护膜。

以下是三星声明全文：

我们最近推出了一个全新的手机类别：一款使用多种新技术和材料的智能手机，它的显示屏非常灵活，可以折叠。我们对Galaxy Fold非常兴奋并且深受鼓舞。

尽管许多评测人员与我们分享了他们所看到的巨大潜力，但也有一些人向我们展示了该设备如何需要进一步改进，以确保获得最佳的用户体验。为了充分评估这一反馈并进行进一步的内部测试，我们决定推迟Galaxy Fold的发布，计划在未来几周内公布发布日期。

初步的调查结果显示，报告的问题显示，屏幕破裂可能与顶部和底部暴露的铰链区域影响有关。还有一个问题是，在设备内部发现的“物质”影响了显示性能。我们将采取措施加强对显示器的保护。我们还将加强对包括保护层在内的显示器的护理和使用的指导，以便我们的客户最大限度地利用他们的Galaxy Fold。

我们重视客户对我们的信任，客户永远是我们的首要任务。三星致力于与客户和合作伙伴密切合作，推动行业向前发展。我们要感谢他们的耐心和理解。