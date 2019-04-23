中国联通宣布联合高通及国内部分手机厂商部署5G

IT之家4月23日消息 今天，中国联通在上海召开中国联通合作伙伴大会，中国联通宣布将联合高通以及努比亚、一加、OPPO、vivo、小米和中兴多家OEM厂商共同支持中国联通5G建设，上述厂家都将会推出采用高通骁龙855、高通骁龙X50 5G基带以及高通射频前端方案。

在中国联通E座伙伴大会现场，上述企业也推出了在真实5G网络下的演示，现场已经可以实现高清视频在线播放、云游戏、网页浏览、手机与云端实时数据共享。

中国联通网络发展部总经理傅强表示，在3GPP统一的规范下，加速5G的发展对整个行业和消费者至关重要，中国联通与全行业合作伙伴通力协作，为用户提供符合5G新空口规范的产品及服务。

高通中国区董事长孟樸表示，过去几十年来，我们的技术始终是无线技术演进的基础。历经多年的研发、规范制定、原型设计、测试、试验和产品开发，新一代的移动技术才得以在中国和全球成为现实。

努比亚技术有限公司联合创始人兼高级副总裁倪飞、一加手机创始人兼CEO刘作虎、OPPO副总裁兼OPPO 研究院院长刘畅、vivo 5G研发部总经理龚海辉、小米联合创始人兼总裁林斌、中兴通讯终端事业部CEO徐锋等OEM厂商代表称，将联合中国联通与高通为用户提供高质量的5G体验。