天猫精灵“糖粉计划”，初尝“糖”和“粉”共创的甜

智能音箱=智能语音助手+音箱？智能音箱普遍认为是未来物联网时代智能家居的中枢，现阶段，这样定义智能音箱似乎也没什么不妥，毕竟眼下貌似大多数智能音箱设备还是这种思路下的产物。而在上周（4月18日）举行的天猫精灵2019新品发布会上，IT之家看到了智能音箱产品和品牌价值的另一种思路。



天猫精灵本次发布会紧密围绕主题“Connect & Care”，面向客厅、卧室、车内三大生活空间发布新品：带屏智能语音助手天猫精灵CC、天猫精灵QUEEN智能美妆镜和天猫精灵高德版智能车盒。某种程度上它们是智能音箱的”变体“，这些”变体“是基于阿里巴巴作为国内最大电商平台长期以来消费者行为的观察而产生的，这三款智能音箱产品，无一不体现对”场景化“消费价值实现的鼓励，以“场景”带动“产品”，在具体场景中传达“连接和关爱”的理念。

天猫精灵新品背后凸显的战略意图IT之家此前已经为大家做过分析。小编刚才所说的“另一种思路”，则集中体现在发布会另一项重要内容上：天猫精灵将联合知名IP、品牌、明星启动“天猫精灵·糖粉计划”，与年轻人一起定义科技潮酷。

“糖粉计划”是新品天猫精灵方糖R的专属计划，这一计划允许品牌、明星和一些IP定制天猫精灵方糖R的产品颜色、外观以及定制功能。品牌方、明星和IP可以对设备进行个性化设计，如个性机身、个性周边产品、个性外壳、个性彩盒，也可以对天猫精灵方糖R的语音内容、个性内容、产品权益以及特殊技能进行定制。

目前，天猫精灵方糖R已经与百事可乐、皮卡丘、奥利奥、M&M’s、亚瑟士、百威、小马宝莉等品牌和著名IP进行合作推出定制版本的天猫精灵方糖R。在明星方面，阿里巴巴则公布了天猫精灵星声代言人许魏洲，同时表示未来会引入更多的明星艺人为天猫精灵定制语音。

企业战略思想家C.K.普拉哈拉德等人在《消费者王朝：与顾客共创价值》一书中提出，未来企业不能再像以往那样进行单边思考和采取单边行动，因为价值不再只是由企业创造，而是通过与消费者交换不断地实现，价值是消费者与企业共同创造的产物。

当下的消费者更崇尚个性，也是更有力度、更主动的个体，这首先体现在人们更愿意通过凝结在品牌、IP上的价值语言来彰显自己对某方面个性或魅力的需求，同时，消费者的行为也更加复杂多变，人们趋向于在感性的场景化、生活化的消费行为中自我实现，体验不同的生活。而价值，存在于企业和消费者在特定时刻、特定地点、特定事件背景下共同创造的体验中。

回过来看天猫精灵的”糖粉计划“，正是基于对智能音箱广泛使用群体以及年轻消费者的深入洞察而产生的，新时代的消费者购买商品的目的不再局限于生理的、安全性方面等基础需求，而是朝着爱与归属、自尊以及自我实现的高阶需求发展，表现在外的就是看中原创、定制，注重潮流、价值共鸣，这个过程中，就需要供需双方更频繁的交流和互动，共同实现消费价值。天猫精灵通过和凝结消费者某方面理想、潮流喜好、价值共鸣的品牌、IP以及明星艺人合作，以智能音箱产品的工业设计、语音内容为基础，融入上述元素，通过和消费者的交流互动以及服务，彼此共同创造产品和消费价值，在供需双方彼此角色的转变中，无疑也体现了未来消费的新趋势。

更深入地来思考，“糖粉计划”本质上是一个合作伙伴的联动计划，这个计划让我们看到了智能音箱产品和品牌价值传递的新可能：企业与消费者共创。从这个计划的名称也能看出来，“糖”代表天猫精灵方糖R，代表企业端，而“粉”代表“粉丝”，是消费者端，显然，这是需要企业和消费者共同参与的一个“计划”。

总体来说，从一个消费者的角度来讲，天猫精灵的“糖粉计划”是一个颇为有趣的玩法，消费者可以把智能音箱变成和喜爱的品牌或IP的结合起来，让它看起来很新潮，很酷。如果让自己喜欢的明星的声音出现在天猫精灵里，和智能音箱对话仿佛在和偶像近距离交流，这种个性化的感觉很棒。

根据阿里方面透露的数据，到今年1月11日，天猫精灵累计销量已突破1000万台，连续数个季度排名国内第一，全球前三。同时，智能音箱产品方兴未艾，但距离成熟还有待时日，可以说，目前仍然处在市场起步和发展阶段，俗话说，“万事开头难”，市场教育往往是需要付出巨大成本的，而天猫精灵让我们看到，在用户教育的过程中，围绕智能音箱的产品本质特性，我们也可以探索出新的发展思路，一方面推进市场的发展进程，另一方面，也是品牌生态形成的开始。