京东苹果HomePod冰点新低2099元！支持6期白条免息

IT之家4月23日消息 去年12月，苹果官网上架了HomePod音箱国行版，售价2799元，分为白色和深空灰色，并且在今年年初开售。现苹果京东HomePod再降200元，叠加售价下方优惠券后2099元新低，并且支持6个月白条免息：点此购买。

使用HomePod需要使用iPhone 5s或更新机型、iPad Pro、iPad (第五代或更新机型)、iPad Air或更新机型、iPad mini 2或更新机型，或者iPod touch (第六代)，并运行iOS 12或更新系统。

苹果HomePod在WWDC2017开发者大会上发布，支持WiFi，音响和麦克风，并且可以呼出Siri来做家庭助手。

HomePod的配置十分给力，包括七个智能列阵播放器，六个列阵麦克风，内置苹果A8处理器，周围环境感知功能可以判断所处环境和音乐特点来智能改变音乐播放的方向和低音。音乐有Direct Energy，Ambient Energy和Full Mix等播放选项。如果用户觉得一个音箱给予的听觉不够震撼，可以在客厅同时使用两个HomePod，它们可以根据各自摆放的位置智能的同时工作。软件上，HomePod集成了Apple Music，Siri和Home Kit，用户可以在HomePod上面播放自己Apple Music的音乐列表，问Siri任何问题，或者直接使用HomePod控制自己的智能家居。

从iOS 11.4正式版开始，HomePod迎来立体声功能，通过第二代AirPlay可以让用户借助iPhone / iPad设备来控制多台已经支持AirPlay 2特性的音频设备，也就是可以将两台及以上的苹果HomePod音箱串联。

• 移动4G优先版 iPhone XS Max/XR：



单卡模式：只插一张卡，那么与公开版一样，三个运营商随便用。

双卡模式：双卡中有一张是移动，那么优先使用移动4G，其他运营商只能语音和短彩信； 若插两张非移动卡，则与公开版一样，正常使用。

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