三星Galaxy A70连续四天斩获苏宁2000-3000元价位销量冠军

IT之家4月23日消息 4月18日零点起，三星电子面向中端市场推出的全新机型Galaxy A70在苏宁线上线下全渠道开售。其中，6GB+128GB版本售2499元，8GB+128GB版本售2799元。根据苏宁官方数据显示，直至4月21日，三星Galaxy A70新品连续四天获得苏宁双线2000-3000元价位段单品销量第一。

作为三星与苏宁2019年第一款深度合作的产品，在苏宁的线下门店中，三星Galaxy A70在2000-3000元价位段的手机销量中占比高达49%，同样收获单品销量第一。同时，在服务选择中，通过苏宁以旧换新购买下单的用户占比达31%，平均每台可优惠500元左右。

三星Galaxy A70采用了6.7寸2400×1080分辨率的Super AMOLED屏幕，使用水滴屏设计，共有镭射黑、珍珠白和珊瑚橙三种配色。

该手机还搭载了前置3200万像素单摄像头，后置3200万+500万+800万像素三摄，采用了高通骁龙675处理器，内置4500mAh电池，配备了屏幕指纹识别技术，同时支持25W快速充电和扩展存储。

值得一提的是，在新品首销期间，上苏宁购买三星Galaxy A70还可以享受享6期免息、6个月优惠换屏等多重福利。通过苏宁以旧换新购买的用户，最高还可获得220苏宁卡。