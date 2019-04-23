联想刘军：收购摩托罗拉之后，终于不亏钱了

IT之家4月23日消息 今日，联想在北京总部举行Z6 Pro发布会，大会上，联想集团执行副总裁中国区总裁刘军简单的回顾了一下联想集团去年去的成绩。

刘军表示，联想手机业务在收购摩托罗拉之后，终于做到了盈亏平衡，不在亏钱了。同时刘军晒出了联想集团在2018年取得的成绩。

联想集团在2018年逆流而上，联想PC业务重返全球第一，市场份额创历史新高。全球大概每卖出10台电脑就有4台是联想电脑。此外，联想官方还提出了日出东方计划。