联想刘军：收购摩托罗拉之后，终于不亏钱了

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家4月23日消息 今日，联想在北京总部举行Z6 Pro发布会，大会上，联想集团执行副总裁中国区总裁刘军简单的回顾了一下联想集团去年去的成绩。
刘军表示，联想手机业务在收购摩托罗拉之后，终于做到了盈亏平衡，不在亏钱了。同时刘军晒出了联想集团在2018年取得的成绩。
联想集团在2018年逆流而上，联想PC业务重返全球第一，市场份额创历史新高。全球大概每卖出10台电脑就有4台是联想电脑。此外，联想官方还提出了日出东方计划。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有