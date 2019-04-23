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仅13.9mm厚，小米壁画电视正式发布：售价6999元！

2019-4-23 14:51:23来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家4月23日消息 在今天的小米电视发布会上，小米正式发布了小米壁画电视，这款电视尺寸为65英寸，相比于传统的电视，小米壁画电视采用了分体设计，将音箱、主板、电源独立出来，整个电视只有一个纯净的屏幕。而电视面板厚度仅为13.9mm。

小米壁画电视尺寸达到65英寸，采用了定制三星全面屏4K面板。同时还有专门设计的超薄贴合式壁挂结构。另外，在小米壁画电视的侧边，还有专门设计的蓝色铝合金中框，非常时尚大气。

小米壁画电视内置22个流派，45个艺术家多幅经典艺术之作。打开画框模式，名画随意切换，客厅秒变画廊。同时用户也可自定义展示个性化图片，全家福、摄影作品都可一一呈现。

由于采用了分体式设计，小米壁画电视的电源线采用了小米研发的MiPort线，这根线缆内部包含三十根线缆，能有效的分开强电和弱电，既能完成18Gbps高清信号传输，也能保证电视400W高功率供电。

在电视主机部分，小米壁画电视包含六个发声单元，除了两个单独的低音增强倒相式音箱，还有两个20芯球顶高音单元和两个2.5英寸中低音扬声器。

同时还标配11升大音腔倒相式风管，声音最低可下潜到30Hz，最高达到20MHz，支持杜比音效和DTS全景声。另外内置小爱音箱可对家庭AIoT设备进行控制，在性能方面，小米壁画电视内置四核处理器，2+32GB存储组合，同时还支持WiFi 801.11ac和蓝牙4.2。

小米壁画电视售价为6999元，相比于三星同类产品便宜10000元。

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关键词：小米小米壁画电视小米电视

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