瘦身三件套：米家走步机、小米体重秤2/体脂秤2新品发布

IT之家4月23日消息 在今天进行的小米电视新品发布会上，小米正式发布了两款电视产品分别是小米全面屏电视和小米壁画电视，另外，小米还正式发布了“夏日客厅瘦身三件套”米家走步机、小米体重秤2、小米体脂秤2三款新品。

米家走步机采用了收纳式设计，折叠后占地不到半平米。轻量化和折叠专利设计是它的一大特点。米家走步机厚度仅12.9cm，对折后还可通过滚轮移动，能够轻松放进书桌、沙发下等狭小空间。此外，它还采用轻量化铝合金一体成型骨架，整机重量仅28公斤，最大承重可达90公斤，保持轻便却依然坚固。

在静音方面，米家走步机的走步平台被设计得更加低薄，高度仅有57mm，大幅压缩了机身和地面的空间，使运动噪音更小，可以做到安静锻炼不打扰邻居。

这种轻量化的设计十分适合在家中使用。最快6km/h有氧快走，无需手动操作，就实现启动、停止并自由调节速度值。值得一提的是，它附带无线遥控器，也支持手机以及小爱音箱语音控制，并可连接小米电视，用户除了通过走步机的LED显示屏，也能在电视浮窗内实时查看运动数据，运动娱乐两不误。米家走步机售价1799元，将于4月26日上午10点全渠道开售。

另外，小米还发布了小米体重秤2和小米体脂秤2两款新品，外形上，二者采用隐藏式LED屏幕，暖白色钢化玻璃以及圆润边角处理，宛若玉石。配置上则都采用高精度锰钢传感器，感知精度从前代的100g细微至50g，同时也都升级到低功耗蓝牙5.0，连接手机更快更稳定。

小米体重秤2和小米体脂秤2都新增称物模式，能满足生活中称量低至100g小物件的需求，如瓜果蔬菜、快递包裹等；新增理想体重测算功能，可根据用户身体数据智能推算理想体重。此外，两者还配有身体平衡力测试功能，只需单脚闭目站在秤上，便可在小米运动App上了解自身平衡力的强弱。

在测量人体数据上，小米体脂秤2更是采用了高精准BIA测脂芯片，一次测量即可知晓体重、BMI、体脂率、肌肉量、水分率、蛋白质率、基础代谢、内脏脂肪等级、骨量、身体年龄、理想体重、体型、健康评分等13项数据，帮助用户全面了解自己的身体状况。

小米体重秤2售价59元、小米体脂秤2售价99元，价格均为前代产品的一半，二者都将于4月24日上午10点全渠道开售。