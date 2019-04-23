内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

联想Z6 Pro 正式发布：亿级像素，2899元起

2019-4-23 15:50:32来源：IT之家作者：沧海/实习责编：沧海/实习评论：

今日下午，联想在北京总部正式发布了旗下骁龙855旗舰机——联想Z6 Pro，这也是联想的第二款骁龙855手机，上一款手机是骁龙Z5 Pro GT 855版。

联想Z6 Pro搭载一块6.39英寸三星AMOLED水滴屏，边框采用纳米级悬空喷漆工艺，真正做到不翘边、不进灰。

核心配置上，联想Z6 Pro搭载骁龙855移动处理器，根据常程自己公布的跑分来看，该机跑分达40万多。此外，该机支持全程DC调光，支持双卡双4G双VoLTE。

作为新一代旗舰机型联想Z6Pro将搭载背部四摄，四个摄像头采用纵向排布，搭配红线装饰。联想Z6 Pro采用HYPER VIDEO技术加持，支持超级视频AI四摄，拥有4800万像素主摄，3200万像素前摄、支持超级夜景+超级微距+超级广角+超级美体+前后双景视频等（这就是HYPER VIDEO）。此外，该机摄像头使用康宁大猩猩玻璃，可保证摄像头不进灰。

续航方面，联想Z6 Pro内置4000mAh电池，支持PC级液冷散热；其他方面，该机还支持杜比全景声，解锁方面联想Z6 Pro搭载第六代屏幕光电指纹，三重增透镜片，干手、湿手解锁体验大大提升。

其他方面，联想Z6 Pro支持三副耳机同步聆听，支持L1+L5双频GPS、支持GAME Turbo，支持全功能热点，热点、WiFi共存，搭配ZUI 11全新系统，流畅不卡顿6.0，流畅度提升20%等。

常程表示，联想Z6 Pro将会推出5G探索版。

价格方面，联想Z6 Pro 6+128GB版本2899元；联想Z6 Pro 8+128GB版本2999元；联想Z6 Pro 8+256GB版本3799元；联想Z6 Pro 12+512GB版本4999元。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：联想Z6 Pro

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有