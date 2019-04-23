联想Z6 Pro 正式发布：亿级像素，2899元起

今日下午，联想在北京总部正式发布了旗下骁龙855旗舰机——联想Z6 Pro，这也是联想的第二款骁龙855手机，上一款手机是骁龙Z5 Pro GT 855版。



联想Z6 Pro搭载一块6.39英寸三星AMOLED水滴屏，边框采用纳米级悬空喷漆工艺，真正做到不翘边、不进灰。

核心配置上，联想Z6 Pro搭载骁龙855移动处理器，根据常程自己公布的跑分来看，该机跑分达40万多。此外，该机支持全程DC调光，支持双卡双4G双VoLTE。

作为新一代旗舰机型联想Z6Pro将搭载背部四摄，四个摄像头采用纵向排布，搭配红线装饰。联想Z6 Pro采用HYPER VIDEO技术加持，支持超级视频AI四摄，拥有4800万像素主摄，3200万像素前摄、支持超级夜景+超级微距+超级广角+超级美体+前后双景视频等（这就是HYPER VIDEO）。此外，该机摄像头使用康宁大猩猩玻璃，可保证摄像头不进灰。

续航方面，联想Z6 Pro内置4000mAh电池，支持PC级液冷散热；其他方面，该机还支持杜比全景声，解锁方面联想Z6 Pro搭载第六代屏幕光电指纹，三重增透镜片，干手、湿手解锁体验大大提升。

其他方面，联想Z6 Pro支持三副耳机同步聆听，支持L1+L5双频GPS、支持GAME Turbo，支持全功能热点，热点、WiFi共存，搭配ZUI 11全新系统，流畅不卡顿6.0，流畅度提升20%等。

常程表示，联想Z6 Pro将会推出5G探索版。

价格方面，联想Z6 Pro 6+128GB版本2899元；联想Z6 Pro 8+128GB版本2999元；联想Z6 Pro 8+256GB版本3799元；联想Z6 Pro 12+512GB版本4999元。