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IT之家专享：立减2127元，微软Surface Pro 6键盘套装7999元新低

2019-4-23 17:08:22来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

微软 Surface Pro 6 键盘套装 （i5-8250U+8G+256G）官网售价10126元，辣店专享限时立减2127元特惠，活动价7999元新低：点此选购

辣店 Surface Pro 6 键盘套装（i5-8250U+8G+256G）共有两款可选：

• 亮铂金主机+亮铂金键盘

• 典雅黑主机+黑色键盘

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各大平台目前售价：（2019.04.23统计）

Surface Pro 6键盘套装
售价
辣品辣店7999元
京东自营10125元
微软官网10126元
天猫旗舰店10126元
天猫三方9926元

Surface Pro 6恢复了以代数为序号的命名，相比上代产品改变不大。CPU升级到了8代酷睿，并显著性地升级了散热系统，增加了全新的黑色配色。仍为12.3寸触摸屏，2736 x 1824分辨率，13.5小时的续航时间。最高选配4核酷睿i7处理器，8GB，16GB内存可选。

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其三围为292 mm x 201 mm x 8.5 mm，i5版本重775克，i7版本重量791克，最高可选1TB的固态硬盘。接口方面与上代一样配备了1个全尺寸USB 3.0接口，3.5mm耳机插孔，microSDXC读卡器，Mini DisplayPort，Surface Type Cover端口，1 x Surface Connect端口，未配备USB-C接口。

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Surface Pro 6 （i5-8250U+8G+256G）键盘套装全网旗舰店售价都在9200元以上，本次辣店专享大促直降至7999元，且双色套装同价，有兴趣的小伙伴可不要错过了。

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工作日当日15点订单，当天顺丰包邮发货；非工作下单，延续至下一个工作日发货，还请理解。下单后30分钟内未付款，订单将自动关闭。如遇购买问题，可联系客服（QQ：571696）。

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关键词：Surface Pro 6微软

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