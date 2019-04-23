科学家借DNA打造“活体机器” ：能吃能生长还能移动

随着技术发展不断实现指数级的跳跃，人类与机器之间的界限已经开始变得模糊。康奈尔大学的科学家们已经突破了人们的认知极限，让DNA打造的机器具备了活体生命的一些关键特征。

参与这一前沿科学研究项目的研究人员透漏称，他们打造的这种酷似活体生命的生物材料能够实现新陈代谢、聚合和自组装。这种材料能够像细胞中的DNA一样实现自我复制。这项技术也可能带来一种酷似活体生命的自我再生机器，而且它们将具备独立的进化能力。

这项研究的首席作者Shogo Hamada博士和Dan Luo博士解答了打造这种机械的动机。他们称：“这种材料通常是静态的，而且我们尝试将生命特性赋予这种材料。这是对这种人造生物材料及其移动能力的首次证实。”

两位研究人员提出了一种非常令人激动潜在研究方向，那就是为这种材料赋予一种酷似活体生命的特性。Hamada博士称：“从本质上来说，打造一个有生命特征的机器是我们的一种梦想。这只是我们朝着那个目标跨出的第一步。短期内这项技术的用处不大，但是如果我们继续努力，我们或许就能够创造出一种自我复制的机器，或者是一种自动进化的机器，从长远角度来说其意义更大。”

研究人员打造的这种材料能够能够自动重新排列，并且形成新的形状和结构。对这种具备生命特征的材料，研究人员还有另外一个令人激动的期待，让它们通过自我进化变得更好。这种材料与DNA类似，DNA中含有新陈代谢和自动再生的指令，而这种材料中的核苷酸序列也具有这种特性。

这种材料首先通过核苷酸构成模块无数次的复制形成了核苷酸链。随后研究人员注入微流体为其提供能量和生长所需要的构建单元。随着微流体对这种材料的冲刷，这种材料的DNA生长出属于自己的新核苷酸链，它的前端不断生长，末端则为了保持平衡不断分解。借助这种方法，这种新材料实现了逆流的自我移动，有点类似于淤泥的移动。正因为它展现出了这种类似生命的特性，研究人员们努力声明它并不是活物。

康奈尔大学生物与环境工程系的Dan Luo教授称：“尽管这种材料具备了活体生命的特性，但是它并不是活的，因此任何担忧都是多余的。我完全理解有人对于基因编辑这种篡改生命的技术非常担忧，因此人们或许会认为这项研究涉及了这方面的内容，但事实上我们没有。我们的方法是对已知的某种东西进行组装。我们本质上打造的是一种机器，因此我们了解它的一切。我们设计了它，那么我们就能够了解它的效果。”