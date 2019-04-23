4.23福包精粹：电信话费充50得100元、免费领猫眼25元观影券包

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新老用户均可领取，仅限广州、东莞、厦门、杭州、温州、上海、南京、无锡、合肥地区用户使用。

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部分机型专享，新用户满50立减20元、老用户满50立减5元，新/老用户优惠不可叠加，单用户仅可享受一次优惠。

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这个活动每天都可以抽奖2次，并且还可以打车来获得额外2次抽奖次数。

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全国联通炫铃用户以及可免费开通炫铃的用户，请直接开通防骚扰提醒服务（西藏、港澳台除外）；其余用户需先自行开通炫铃业务（开通炫铃业务可能会收费，请自行决定）。

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