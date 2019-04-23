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顺丰回应"快递员私拆包裹"：涉事员工将调离收派岗位

2019-4-23 20:25:12来源：IT之家作者：恒锦/实习责编：恒锦/实习评论：

IT之家4月23日消息 针对“快递员私拆客户包裹”一事，顺丰做出了正式的回应，其调查结果属实，对于该员工做出的事情，本公司非常震惊，顺丰将赔偿客户的合理损失，同时，将员工调离收派岗位，不再从事任何直接面向客户的服务岗位。

顺丰表示，快递员是快件客户服务的重要接触点，不仅关系快件安全，更关乎客户的信任与托付，我们将痛定思痛，进一步加强和完善内部管理机制，加强教育员工，保证不能再出现同样的事件。

关于快递员私拆客户包裹事件的情况说明：

近日，在收到微博用户@双下巴仙女裴金金投诉快递服务后，顺丰高度重视，马上成立了专项工作组立即开展调查。

调查结果属实，对于该员工做出的事情，本公司非常震惊，反映出我们的管理不够严格，我们向@双下巴仙女裴金金表达了最诚挚的歉意，并赔偿了客户的合理损失，希望取得客户的谅解。同时，我们将员工调离收派岗位，不再从事任何直接面向客户的服务岗位。

我们认为，快递员是快件客户服务的重要接触点，不仅关系快件安全，更关乎客户的信任与托付，我们将痛定思痛，进一步加强和完善内部管理机制，加强教育员工，保证不能再出现同样的事件。

再次向@双下巴仙女裴金金致歉，感谢大家的关注与关心！也恳请社会公众继续督促顺丰、关注顺丰、支持顺丰！

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关键词：顺丰快递

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