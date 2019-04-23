【IT之家评测室】魅族16s首发图文评测：依旧黄章式旗舰，全心100%打磨

如果笔者没记错的话，魅族16s这款旗舰手机从曝光到发布的这段时间至少超过了4个月，很有意思的是，在这段时间内魅族16s的很多爆料消息都由黄章自己亲自爆料，从这一点不难看出黄章对魅族16s的自信，那么魅族16s的表现究竟如何？对得起发布会前的“100% Efforts for 1% Selected”的宣传吗？

下面，我们通过这篇评测，和IT之家一起更深入的了解这款产品。

第一部分：外观和手感

一切源自内心热爱的坚持

魅族手机，特别是对于魅族的旗舰机而言，颜值和手感是必须要重点描述的部分，笔者曾长期使用过魅族Pro 7、魅族15、魅族16等旗舰手机，抛去配置和性能体验，单从外观设计的角度去评价这些手机，笔者一定会给它们打一个最高分。

和前辈们一样，魅族16s是一台处处体现着魅族对内心热爱的执着和追求的产品。

为了达到极致屏占比，不少手机都开始采用了机械升降式结构驱动的全面屏，有利有弊，升降屏的采用使手机拥有了极致屏幕观感，但妥协了机身重量，因此，动辄将近200g的重量已经成为了2019年全面屏手机的常态。

当然，这里并没有去评判这种设计取向的对错，但魅族认为，这并不是智能手机该有的未来。作为魅族2019年的旗舰机，魅族16s从自己心中的热爱出发，在原有的16th屏幕上做出了更极致的打磨。

魅族16s整体还是延续了魅族16的风格，正面配备6.2英寸AMOLED无刘海全面屏，得益于更先进的COF封装工艺，等边对称设计下16s额头宽度为4.5mm，比上一代窄了21%，超大G3曲率R角下，下巴宽度只有4.2mm，比上一代窄了27%，屏占比为91.53%。

魅族16s对其AMOLED屏进行三大优化，通过自主调色达到DCI-P3色域标准，色彩偏移（JNCO）指数做到了1.5，同时还经过了德国 VDE 蓝光护眼认证。关于AMOLED屏低亮度闪频的问题，魅族16s还专门做了DC软件调光，在低亮度下看屏幕更加的舒服。

谈完了外观，就不得不提一下魅族16s的手感，用一句话形容的话，那就是轻薄和滑润。

魅族16s的整体手感与魅族16接近，难能可贵的是魅族在这轻薄的机身里还塞进了3600mAh的电池，相比去年的魅族16增加了整整510mAh的电池容量，相应的重了13g，但目前所有的手机中，魅族16s的165g重量已经非常出色。

手感是对一部手机的最初赞赏

魅族16s依然采用了玻璃+金属边框+玻璃的三明治结构设计，但经过魅族精心打磨，边框和玻璃之间的过渡几乎可以忽略不计，拿在手中浑然一体，并且特别光滑，像是一块刚泡完水的肥皂。

当然，泡完水的肥皂毕竟是软软的，因此笔者在这里用“刚出浴、打着肥皂水的鹅卵石”来形容魅族16s的手感更合适一些。此外，为了更加的贴合手掌，魅族16s还采用了 0.5°弧线偏移设计。

在魅族16s中，手感真的是一种艺术，当你真实把玩这台手机的时候，会在你心中产生一种妙不可言的手感。

谈完了设计和手感，再来谈一下魅族16s的配色，IT之家拿到了凝光白和碳纤黑两个配色版本，其中笔者评测的为碳纤黑（8+128GB）版本，和其他产品的黑色不同是，魅族16s的碳纤黑在手机后盖玻璃下方涂上了一层碳纤维质感的材质，非常具有纹理质感，在黑色的稳重中多了一丝高级感。同时，魅族根据机身后壳3D形态曲面的变化，在膜片的上层增加一层黑色的渐变，让纹理若隐若现，同时增加层次感。

如果把市面上的一些热门旗舰手机比喻成“包装明星”的话，那么魅族16s就是一位“不惹凡尘”清新脱俗的邻家女孩，她可能不被大众所熟知，但当你初次见到她的那一刻，像极了爱情（当然，是单方面的）。

正是因为黄工匠不忘初心的打磨，使得魅族16s总是无时无刻散发出一种魅族特有的魅力，只要一眼，你就能知道这台产品“Designed by Meizu”。

这是魅族在异形、升降屏时代的坚持。

第二部分：相机和拍照

表现一如既往地出色，但如果有大广角或超高光变更好

魅族16s后置4800万+2000万双摄，其中主摄是大家熟悉的索尼IMX586，副摄则为MIX350，索尼IMX586堆栈式CMOS，拥有1/2英寸超大感光元件尺寸，单位像素面积0.8μm，采用「Quad Bayer」4像素同色滤色器，弱光拍摄条件下，可将4个同色像素相邻排布，从而实现1200万像素、1.6μm超大像素的拍摄效果，夜拍效果有明显提升。

前置依然是那枚“经典”三星定制超小型 2000 万像素传感器，但已经升级为更新的型号（全球首款前置三星 3T2 前置镜头的手机）。拥有f/2.2 大光圈以及美颜算法，支持前置 HDR 功能。

先来看几组样张：

近几天青岛的天气总是雾蒙蒙的，上组图的拍摄环节并不是很理想，上组图有室内样张也有室外样张，整体来看魅族16s的相机表现还是相当出色的，白平衡准确，高光抑制恰到好处，微距细节丰富。另外此前魅族16上偶尔遇到的拍照样张偏白偏灰的问题也已经得到了优化。

下面的照片拍摄4月23日下午，青岛刚刚下完雨，公司园区天气雾蒙蒙的一片，不过魅族16s拍摄的样张整体表现还是非常出色的，画面通透，饱和度很高，很讨眼。

左侧为4800万样张，右侧为普通样张▲

魅族16s支持4800万样张直出，在专业模式中可开启4800万模式，4800万样张分辨率更高，局部放大之后细节更丰富，相应的每一张图片容量也达到了近20MB左右。整体来看，4800万样张和普通样张整体的画面感几乎一致，画面通透明亮，细节丰富，在日常使用中使用普通模式即可满足大部分的拍照需求。

局部放大之后，4800万的优势立马凸显了出来，下图为例，4800万样张中的车牌信息清晰可见，但下方的则车牌位置涂抹成了一片。

在夜拍表现上，魅族表现出了前辈16一如既往的优秀水准，画面亮度足够，同时局部放大之后也不会出现大规模的噪点和涂抹痕迹。

左侧为普通样张，右侧为超级夜景▲

左侧为普通样张，右侧为超级夜景▲（局部放大）

开启超级夜景之后，魅族16s原本压不住的高光区域，通过超级夜景的多帧合成技术，高光处也有了更多的细节，暗部同时也提升了亮度。以下图的路灯为例，右侧的超级夜景样张中，红色的路灯高光被死死压住，内部的每一个LED灯珠清晰可辨。

此外，魅族16s还支持OIS四轴光学防抖，这无疑提升了用户的拍照体验和成片率，随手抓拍就可捕捉生活精彩瞬间。同时，魅族16s还支持720p/1080p OIS防抖录像，这一点难能可贵，必须给魅族点赞。

另外需要额外提出表扬的就是魅族16s上的人像模式，即使是遇到复杂的背景，魅族16s的表现也毫不逊色，人与背景过渡自然，没有出现部分机型存在的刻意抠图现象，另外妹子飘散的发丝与背景也完美分离，虚实自然明显。

如今的旗舰手机们，特别是在拍照方面，其实已经进入了神仙打架阶段，大部分普通样张拍的都差不多的好（或许会有成像风格的不同），在这个大背景下，一些厂商（诸如华为、OV等）开始在手机的光学变焦、大广角、超微距等方面发力，并且拿出了自己在相机方面的杀手锏技能，尽管如此，魅族16s的相机还是做出了自己的核心竞争力——用最好的软硬件带来最好的拍照体验。

第三部分：配置和性能

顶级旗舰配置，性能不是问题

2019年的魅族在配置上已经不存在短板，魅族16s理所当然的搭载了骁龙 855处理器，对于这枚处理器，大家已经非常熟悉了：

其采用了基于ARM DynamIQ 的「1+3+4」的架构设计，1 颗主频 2.84GHz 的 Kryo 485 Gold Prime 核心和 3 颗主频 2.42GHz 的 Kryo 485 Gold 核心负责高负载任务，与「2+2」配置相比，「1+3」的配置将获得更好的性能和效率。

不服就跑个分吧！

直接进入主题，下图是魅族16s在Geekbench、AndroBench、3D Mark的跑分数据情况，这里就不赘述了，详情可点击图片了解。

骁龙855是目前安卓手机市场中最强大的SoC，在日常使用中，诸如淘宝、支付宝、京东、微博等等这些3A大作的运行处理也是游刃有余，这里就不过多介绍了，一句话——放心就行。

在游戏方面，我们还是按照老套路，以《王者荣耀》、《刺激战场》、《崩坏3》三款最具代表性的手游进行帧率测试，三款游戏均开启最高画质。

注：如无特殊标记，四款游戏均开启最高画质，游戏截图、帧率截图均可点击查看原图。

《王者荣耀》游戏中，游戏稳定在59帧左右，几乎全程满帧运行，帧率波动很小，几乎可以忽略不计，肉眼也无法察觉游戏画面帧率的变化。

《崩坏3》游戏中，魅族16s的表现也是一如既往的出色，平均帧率58，平均波动为3帧左右，主要是在进入游戏、游戏结算画面帧率很有下降，但肉眼感受不到。

不过很有意思的是，在《王者荣耀》游戏中，魅族16s的大核心处于偶尔亢奋偶尔沉睡状态，而在《崩坏3》游戏中，魅族16s的中核、小核较为亢奋，而大核大部分时间都是“沉睡”状态，在1.0GHz的频率上下运行。

《刺激战场》游戏中，平均帧率为39，在游戏的30分钟中，我们最后10分钟开启了魅族Flyme 7中自带的性能模式，可以简见到，魅族16s在后十分钟中，《刺激战场》的帧率波动更小，但实际上，这种变化肉眼几乎感受不到。

实际上，都是骁龙855、都是8GB大存储，剩下的体验就看系统优化了。

魅族16s采用了Hyper Gaming智能图形调度技术，这项技术由魅族工程师注入 100% 的心血潜心研发，历时 48 个月完成，Hyper Gaming能够智能识别游戏线程负载大小，在游戏过程中合理分配资源。同时，针对游戏中的高负载场景，HyperGaming 技术还能做到准确预测（预测准确率高达 100%），并提前调度核心资源，为即将到来的团战场景做好充分的铺垫，避免交战过程中出现大幅帧率波动，导致团战失败。

此前魅族Note 8就有采用Hyper Gaming，使得魅族Note 9在应对主流手游时候的表现可圈可点。至于搭载骁龙855的魅族16s，Hyper Gaming的加入更是锦上添花。

去年发布的魅族16虽然手感足够优秀，但相应的电池容量仅为3010毫安时，捉襟见肘的续航被不少网友吐槽，不过魅族16s在保证了轻薄手感的前提下，内置了3600mAh的电池，可以说手感和续航做到了“鱼和熊掌皆兼得”。

IT之家实测，《王者荣耀》30分分钟耗电9%，《刺激战场》游戏30分钟耗电10%，1小时bilibili在线视频耗电12%，1小时微博浏览加在线听歌耗电10%（亮度50%，音量50%），整体表现相对出色，虽然比不上部分4000毫安时大电池手机的续航，但在魅族16s上，续航不再是短板，可放心大胆用！

充电方面，魅族16s采用了24W的快充，充电50分钟达到了65%左右的电量，充满电需要90分钟左右，表现相对出色。

不得不提的亮点

魅族16s的手感之所以好，除了黄章式的细节打磨以外，还和魅族16s内置的那枚硕大的mEngine线性马达有直接联系，此前魅族15、16的的震动手感已经做到了绝对优秀，令人爱不释手。

魅族16s的mEngine线性马达升级到了3.0 版本，可以说“每一次震动都直击灵魂”，除了能真实模拟按压手感以外，还做到了瞬时加速急停更加强劲，在系统方面，还增加了数十个场景支持，不同场景的震动手感也完全不一致。

虽然目前不少国产手机都采用了线性马达，但笔者在这里可以毫无顾虑的表示，魅族16s的震动手感，绝对是国产第一，没有对手。

值得一提的是，魅族16s还在mEngine 3.0的加持下，还具备了4D 游戏仿真振感，依据场景自行匹配相应振感，不同武器的射击振动也不尽相同，其瞬态响应速度提升 1.5 倍，仿佛真枪的后坐力一般，带给你更好的沉浸感。

目前已支持网易新游《堡垒前线》，其他吃鸡游戏后期会陆续更新。

除了mEngine，魅族16s依然延续了前代备受好评的双线性扬声器，除了有更好的音质表现以外，双线性扬声器对吃鸡类游戏非常友好，因为横屏游戏的时候，笔者手指经常会堵住底部的扬声器，而魅族16s通过上下发声的方式，解决了这个问题。

魅族16s搭载的是Flyme 7.2.3系统，安卓版本为9，大家对Flyme 7已经非常熟悉了，论设计美感，笔者认为Flyme 7绝对是所有安卓定制系统中的最一线。

在魅族Flyme 7.2.3上，魅族迎来了One Mind 3.0，发布会上魅族曾表示One Mind 3.0是专为Flyme 8设计的，但Flyme 8还有一短时间内发布，因此One Mind 3.0提前来到了Flyme 7.2上。

One Mind 自伴随 Flyme 6 诞生至今，已经为无数魅族用户优化过最基础，但也是最必要的系统体验。One Mind 3.0 是 Flyme 所有底层、性能优化的合集，包括切断唤醒、智能冻结、托管资源，比如“切断唤醒3.0”，魅族系统会更严格控制应用在后台的活跃度，一旦检测应用在后台有不规范的动作（如偷跑流量、不规范的系统扫描等）应用将会被禁止启动，保证系统把更多的资源提供给前台应用，进一步提升系统的流畅度，并且遏止异常耗电。

再比如“智能冻结3.0”，应用退到后台30秒后，系统将会启动智能系统冷冻库，会迅速将退出前台后的应用活跃度降至冰点（除播放音乐、下载或者导航等正常操作），退到后台应用不再占用CPU资源。

此外，还支持资源托管2.0、内存清道夫2.0、内存压缩2.0、进程收割者3.0、异常自动修复2.0等等。

对了！去年魅族16因为没有支持NFC被网友“揪出来打”，在魅族16s上，魅族满足了消费者的呼声，支持全功能NFC，支持读写，支持文件传输，支持100+公交地铁，支持小区门禁，支持银联云闪付等等。这一次，魅族16s着实成为一台真正意义上的全面旗舰手机。

总结：

笔者对魅族一直都怀有一种特别的情感，对魅族发布的每一款旗舰产品，都有一种想买来收藏的冲动，这一次的魅族16s也不例外。

魅族16s售价3198元（6+128GB）起，8+128GB售价3498元，而顶配的8+256GB售价3998元，虽然没有上代魅族16的极致性价比，但考虑到产品全方位升级，因此魅族16s的整体性价比还是不错的，依然是魅族目前最值得购买的手机之一。

经过几天的体验之后，笔者认为，魅族16s依然是一台充满了黄章情节、工匠精神的产品，它有着足有优秀的ID设计和机身手感，在这个浮躁的全面屏手机市场里，魅族16s不被外界的变化打动，依然坚持内心，坚持自己，做到了足够的“小而美”。当然，在手机市场销量疲软的大环境下，也使得接下来的魅族需要更多的创新。

希望接下来的魅族，保持初心，“不被世界改变”，为消费者提供更丰富的“Designed by Meizu”选择。