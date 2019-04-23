杜蕾斯营销文案翻车，扫黄打非办：软色情纳入专项整治

IT之家4月23日消息 “今夜，一滴都不许剩”，“今夜，喂饱每一张嘴”……4月19日，杜蕾斯联合喜茶、饿了么等多个品牌，在微博进行互动营销，一些文案被指露骨低俗，引发争议。

4月23日，全国“扫黄打非”办公室官方微博@扫黄打非 转发了一篇名为《从杜蕾斯到“丰胸”椰奶：被软色情毁掉的中国人》的文章，并评论称，近年来，低俗广告营销屡见不鲜，性暗示、消费女性、性别歧视是其一成不变的手法。该办已将此类“软色情”问题纳入当前正在开展的网上低俗信息专项整治内容。

下面是评论内容：

近几年，低俗广告营销屡见不鲜，其手法总是一成不变的性暗示、消费女性、性别歧视。这种软色情行为，其危害一定程度上甚至比真正的色情更可怕。真正的色情一直有法律制裁，有父母过滤，有学校筛除，有明确管控。而软色情经常在法律边缘游离，流窜于网上网下多类公共平台，裹挟了一个个孩子，冲击着他们的心理防线和道德底线，因此，才有成千上万的正直网民呼吁，别让“软色情”毁了中国人！

对此，“扫黄打非”部门高度关注，全国“扫黄打非”办公室已将此类问题纳入当前正在开展的网上低俗信息专项整治内容，督促和指导各大网络平台加强自律，建立标准，设立底线，进一步健全审核机制和加大审核力度，严把内容关；并协调组织有关部门对低俗内容及时清理封堵，对相关企业采取约谈、责令整改、行政处罚等措施，对重点企业实施重点监管，坚决整治低俗内容传播，为青少年健康成长营造清朗网络空间和良好社会环境。