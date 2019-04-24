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《复仇者联盟4》烂番茄新鲜度98%，豆瓣9.2分

2019-4-24 7:46:24来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月24日消息 漫威超级大片《复仇者联盟4》于4月24日零点率先登陆中国影院，截至发稿时，《复仇者联盟4》的烂番茄新鲜度达到了98%，55新鲜1烂；豆瓣评分高达9.2分；IGN为《复仇者联盟4》打出了9.5分的高分。

不少人甚至选择在当天请假，就为了来看这部漫威十年布局的最后结局。根据携程酒店大数据研究中心的数据显示，预订23日晚影院周边酒店的订单量出现了明显的增加，不过价格并没有上涨。

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关键词：复仇者联盟4

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